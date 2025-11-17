Τέλος στο θρίλερ της πολύημερης αναζήτησης του Αυστριακού Έρχαρντ Προλ μπήκε με τον πιο δραματικό τρόπο. Η σορός που βρέθηκε στο Πετρομέλισσο κοντά στο Καμάρι το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει στον Αυστριακό, που η οικογένειά του τον αναζητούσε εδώ και 40 μέρες.

Σύμφωνα με τον taxydromos.gr, η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί για νεκροψία – νεκροτομή. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του.

Ο Έρχαρντ Προλ είχε έρθει για ακόμη μία φορά στην αγαπημένη του Ελλάδα στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συνήθιζε τα τελευταία χρόνια. Το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου αναχώρησε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Στόμιο Λάρισας, χρησιμοποιώντας νοικιασμένο αυτοκίνητο. Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη του χάθηκαν. Αν και είχε προγραμματίσει εκδρομή στον Όλυμπο, πληροφορίες ανέφεραν πως κινήθηκε αρχικά προς την παραλιακή ζώνη του Αγιόκαμπου, ενώ το κινητό του εξέπεμψε για τελευταία φορά νότια της Σωτηρίτσας.

Η νεκροψία-νεκροτομή, θα ρίξει φως στα αίτια και στις συνθήκες του θανάτου του 72χρονου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο μετά την πολυήμερη αγωνία

Ο 72χρονος δεν εμφανίστηκε ποτέ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 4 Οκτωβρίου, όπου είχε εισιτήριο επιστροφής, γεγονός που κινητοποίησε την οικογένειά του. Η κόρη του, Ούρσουλα Κάιζερ, ταξίδεψε στην Ελλάδα για να συντονίσει τις έρευνες και μίλησε με έντονη συγκίνηση στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τη σύγχυση μεταξύ υπηρεσιών.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν ο ΟΦΚΑΘ και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης – Δασοπυρόσβεσης Πολιτικής Προστασίας Δίου Ολύμπου.