Προκλητικός Κυριαζίδης: Δεν του φτάνουν τα 5.000 ευρώ το μήνα

Προκλητικός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης για το μισθό του βουλευτή τη στιγμή που η ακρίβεια γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά καθώς οι τιμές στα βασικά αγαθά έχουν εκτοξευτεί και οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι.

Ο γαλάζιος βουλευτής που μάλλον βρίσκεται εκτός ελληνικής πραγματικότητας, είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ πως δεν του φτάνουν τα 5.000 ευρώ τον μήνα για να ζήσει και ευτυχώς που εργάζεται και η σύζυγός του.

Ο κ. Κυριαζίδης προσπάθησε να πείσει ότι περνάει δύσκολα οικονομικά την ώρα που στη χώρα μας ο κατώτατος μισθός είναι 880 ευρώ.

Έχουμε την αίσθηση για τους βουλευτές, ότι έχουν μία βουλευτική αποζημίωση, ώστε να διασφαλίζουν τα πάντα», ανέφερε και πρόσθεσε: «5.000 ευρώ είναι η βουλευτική αποζημίωση, 1.000 ευρώ κρατάει το κόμμα. Έχω πολιτικό γραφείο στη Δράμα, δηλαδή νοίκια, ρεύμα, θέρμανση.. Η Βουλή καλύπτει το γραφείο μου στην Αθήνα, όχι στη Δράμα. Το χιλιάρικο έχει φύγει» τόνισε ο Δημήτρης Κυριαζίδης σε τηλεοπτικό σταθμό.

Όπως πρόσθεσε: «Πάμε στο 3.000. Έχω τις βενζίνες, πάω Δράμα – Θεσσαλονίκη να ταξιδέψω. Ζω στην Αθήνα. Δεν θα πρέπει να φάω; Μου μένουν 1.800 ευρώ. Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα. Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει».

Επιστροφή στη ΝΔ

Μόλις τον προηγούμενο μήνα η ΝΔ ανακοίνωσε την επανένταξη του Δημήτρη Κυριαζίδη στη κοινοβουλευτική της ομάδα.

Η κ. Κυριαζίδης είχε αποπεμφθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της πλειοψηφίας όταν είχε εξαπολύσει σφοδρή, αήθη και προκλητική επίθεση κατά της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου λέγοντας της- την ώρα που βρισκόταν στο βήμα και μιλούσε – «άντε κάνε κανένα παιδί»