Το παρασκήνιο της επανένταξης Κυριαζίδη στη Νέα Δημοκρατία

Ούτε εφτά μήνες δεν κράτησε το «διαζύγιο» μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Δημήτρη Κυριαζίδη.

Ο Δραμινός βουλευτής επέστρεψε χθες στις τάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας με τους γαλάζιους βουλευτές να καταχειροκροτούν τον Γιάννη Πλακιωτάκη που έκανε την σχετική ανακοίνωση από τα έδρανα του προεδρείου.

Έτσι από χθες η Νέα Δημοκρατία μετράει ξανά 156 βουλευτές και αν υπολογίσει κάποιος και τις εφεδρείες που διαθέτει από τους “ανέστιους” της δεξιάς πολυκατοικίας που εδώ και καιρό στηρίζουν την κυβέρνηση και όλες τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες, κερδίζει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Πως όμως ο Κυριαζίδης επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία; Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ τον διέγραφε για λόγους αρχής, επτά μήνες μετά τον υποδέχεται πίσω στις τάξεις της κυβέρνησης; Και κυρίως ποιοι παράγοντες υπαγόρευσαν αυτή την επιλογή στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νούμερο ένα παράγοντας που οδήγησε στην επιστροφή του κυρίου Κυριαζίδη στη Νέα Δημοκρατία είναι η δημοσκοπική καθίζηση του κόμματος στην Βόρεια Ελλάδα. Πολλοί γαλάζιοι βουλευτές συνηθίζουν να λένε πάνω από την Λάρισα, η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες απώλειες τόσο από τα κόμματα δεξιά της (κυρίως Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ) όσο όμως και από απογοητευμένους δεξιούς ψηφοφόρους που στρέφονται κατά της Νέας Δημοκρατίας λόγω και της ψήφισης του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών που ακόμα στοιχειώνει την δεξιά πτέρυγα του κόμματος. Υπό αυτό το πρίσμα, η επανένταξη ενός βουλευτή που στη Δράμα έδωσε στη Νέα Δημοκρατία ποσοστά άνω του 42% θεωρήθηκε επιβεβλημένη.

Ο δεύτερος παράγοντας που οδήγησε το Μαξίμου να ανάψει το πράσινο φως για την επιστροφή του κύριου Κυριαζίδη ήταν η «γκρίνια» των γαλάζιων βουλευτών. Ήδη από την επομένη της διαγραφής του Κυριαζίδη πολλοί κυβερνητικοί βουλευτές χαρακτήριζαν την διαγραφή ως ακραίο μέτρο με δεδομένη τόσο την στάση του βουλευτή, τον ήπιο χαρακτήρα που είχε αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε η ατυχής- όπως την χαρακτήριζαν- σεξιστική παρέμβαση του. Η επιστροφή λοιπόν του Κυριαζίδη ισοδυναμούσε και με μια παραχώρηση προς την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία εδώ και καιρό βρίσκεται σε έντονη αντιπαράθεση με το Μαξίμου.

Ο τρίτος παράγοντας έχει να κάνει με το άνοιγμα στον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ και ημέρες, το Μαξίμου έχει ξεκινήσει εκστρατεία επαναπροσέγγισης με τον πρώην πρωθυπουργό βγάζοντας κεντρικά στελέχη του κύκλου Μητσοτάκη να εκθειάζουν τον Σαμαρά και να ζητούν την επιστροφή του. Για πολλούς λοιπόν η επιστροφή Κυριαζίδη ισούται με το κλείσιμο του ματιού στο επιτελείο Σαμαρά για την φιλοσοφία και το ύφος που θέλει να έχει από εδώ και στο εξής η κυβέρνηση.

Ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που χαρακτηρίζουν την χθεσινή κίνηση ως ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτό που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ως «στρατηγική τύφλωση» του Μαξίμου και των στενών συνεργατών του πρωθυπουργού. Οι ίδιοι επιμένουν πως όταν διαγράφεις έναν βουλευτή λέγοντας μάλιστα πως δεν εκφράζει τις θέσεις και της αξίες της παράταξης δεν μπορείς να τον υποδέχεσαι πίσω μετά από εφτά μήνες.

«Γιατί τότε δείχνεις πως δεν πιστεύεις ούτε πως τα λόγια Κυριαζίδη ήταν μη αποδεκτά ούτε όμως ότι αυτά προσέβαλαν τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας» είπε χαρακτηριστικά γαλάζιος βουλευτής, δείχνοντας το κενό που δημιουργεί για ακόμα μια φορά η απουσία σταθερότητας στους σχεδιασμούς του Μαξίμου.