Επανένταξη Κυριαζίδη στη ΚΟ της ΝΔ
Μετά την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στα γαλάζια έδρανα η ΝΔ ανεβαίνει στους 156 βουλευτές
Την επανένταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, του βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη ανακοίνωσε πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος Γιάννης Πλακιωτάκης.
Η κ. Κυριαζίδης είχε αποπεμφθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της πλειοψηφίας όταν είχε εξαπολύσει σφοδρή, αήθη και προκλητική επίθεση κατά της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου λέγοντας της- την ώρα που βρισκόταν στο βήμα και μιλούσε – «άντε κάνε κανένα παιδί».
Μετά από αυτή την εξέλιξη η ΝΔ ανεβαίνει στους 156 βουλευτές αν και ο βουλευτής παρότι για καιρό έμεινε ανεξάρτητος στήριζε σταθερά και πρόθυμα όλες τις θέσεις της πλειοψηφίας.
