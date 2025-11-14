Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα

Καθαρά πολιτικές σκοπιμότητες βλέπουν πολλοί πίσω από τα δημοσιεύματα που παραθέτουν αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα χωρίς την άδεια του εκδοτικού οίκου που θα φέρει στα βιβλιοπωλεία σε λίγες ημέρες την «Ιθάκη».

Για πολλούς το εξώδικο του Gutenberg στον εκδότη του Documento ήταν ουσιαστικά μονόδρομος για να προστατευτούν τα πνευματικά δικαιώματα ενός βιβλίου που δεν πρόλαβε ακόμη να κυκλοφορήσει, θέση που δικαιώνει η δικαστική απόφαση υπέρ του εκδοτικού οίκου. Βάσει αυτής απαιτείται η άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου και απαγορεύεται η παρουσίαση και ψηφιακή διάχυση αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου.

Ήταν μια αυτονόητη νομικά πράξη επισημαίνουν πολλοί και από το χώρο του βιβλίου και από το χώρο της πολιτικής.

Πολλοί είναι εκείνοι μάλιστα που βλέπουν καθαρά πολιτικές σκοπιμότητες αντιπάλων του κ. Τσίπρα πίσω από τις συγκεκριμένες διαρροές, ωστόσο ακόμη κι αν είναι αρνητικό το πρόσημο της κριτικής που βάζει στις δημοσιεύσεις με τα αποσπάσματα από το βιβλίο και στις δηλώσεις του ο Κώστας Βαξεβάνης, δεν παύει να είναι μια διαφήμιση για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Και η αρνητική διαφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση, όπως λέγεται.

Οι μνηστήρες πάντως της εξουσίας για τους οποίους ο κ. Τσίπρας προειδοποιούσε ήδη από το καλοκαίρι του 2018, όταν έκανε το διάγγελμα στην Ιθάκη για την έξοδο από τα μνημόνια, όχι μόνο δεν έφυγαν, αλλά είναι στην εξουσία και η επιτυχία του συγγραφικού εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούν πολλοί ότι είναι και η αιτία της υποκλοπής του βιβλίου, που καταγγέλλει στη Δικαιοσύνη ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού.

Και τα σημάδια αυτής της επιτυχίας έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται και στις παραγγελίες της «Ιθάκης» και αυτό φαίνεται ότι ενοχλεί, όπως παρατηρούν πέριξ της Αμαλίας.

Μόνο σε γνωστή εμπορική αλυσίδα μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας είχαν γίνει 3.000 παραγγελίες και ενώ απομένουν ακόμη δέκα ημέρες μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου και το οποίο τυπώνεται κατά χιλιάδες αντίτυπα ήδη.

Το κόμμα Τσίπρα

Μπορεί ο κ. Τσίπρας να μην ανοίγει τα χαρτιά του για τα πολιτικά του σχέδια και όλη του η έγνοια να είναι τώρα εστιασμένη στην έκδοση του βιβλίου του, ωστόσο η προσμονή για τη νέα πολιτική κίνησή του όχι μόνο δεν ξεφουσκώνει αλλά σταθεροποιείται και σε κάποιες μετρήσεις έχει ανοδική τάση.

Στη μέτρηση της Opinion Poll για το action24 σίγουρα θα ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα το 8,9% ενώ θα μπορούσε να το ψηφίσει δηλώνει το 21,1%. Αθροιστικά το σύνολο των δυνητικών ψηφοφόρων του κ. Τσίπρα σκαρφαλώνει στο 30% κάτι που δεν περνά απαρατήρητο σε όλο το πολιτικό φάσμα με δεδομένο ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας δεν το έχει καν προαναγγείλει ως την επόμενη κίνησή του μετά το βιβλίο.

Το rebranding

Ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να πτοείται, ούτε φυσικά και το εγχείρημα της έκδοσης της «Ιθάκης» του.

Γιατί ο σκοπός της «Ιθάκης» είναι να χαράξει ο συγγραφέας και ο πολιτικός Αλέξης Τσίπρας μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον.

Με το βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός εξάλλου επιχειρεί να πάρει και κάποια πολιτικά διαζύγια που εκκρεμούν από την εποχή που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή που προέκυψαν και μετά την παραίτησή του τον καλοκαίρι του 2023, να αποφορτίσει το πολιτικό του κεφάλαιο δηλαδή από πρόσωπα – βαρίδια.

Ο θόρυβος πάντως που ξεσπά μέσα από τις παράτυπες δημοσιεύσεις με τις περιγραφές του κ. Τσίπρα για πρόσωπα και καταστάσεις της κυβερνητικής του θητείας, αλλά και οι αντιδράσεις των πρωταγωνιστών των περιγραφών του πρώην πρωθυπουργού, προσθέτουν κάθε φορά και από ένα ακόμη λιθαράκι στο rebranding.

Είναι όμως κάθε φορά και η επανάληψη της απάντησης στο ερώτημα που βάζουν πρώτα και κύρια οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του Αλέξη Τσίπρα «με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει πίσω;».

Γιατί πολλοί που σήμερα εμφανίζονται λάβροι εναντίον της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό δράση έχουν ήδη αντιληφθεί ότι θα έχουν την «τιμητική» τους στο βιβλίο για τα πεπραγμένα τους και για αυτό προσπαθούν παρά το αυξημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον να μειώσουν την «Ιθάκη» κάθε φορά που τους γίνεται η ερώτηση αν θα διαβάσουν το βιβλίο του ανθρώπου που τους εμπιστεύτηκε κάποτε θέσεις ευθύνης ή τιμητικά πολιτειακά αξιώματα.