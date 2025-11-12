Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

Δώδεκα μέρες πριν η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα βρεθεί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg εξέδωσε δελτίο τύπου ανακοινώνοντας τη λήψη νομικών μέτρων εις βάρος δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου, πριν αυτό εκδοθεί.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο εκδοτικός οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα. Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές».

»Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων. Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας».