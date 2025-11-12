«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα
Την ίδια ώρα που ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα (η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία) η Έλενα Ακρίτα παίρνει θέση στηλιτεύοντας το Documento και τον Κώστα Βαξεβάνη.
Πριν η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα πάρει τη θέση της στα ράφια των βιβλιοπωλείων ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου.
Η κίνηση αυτή δεν έμεινε ασχολίαστη με τη βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Έλενα Ακρίτα, να τοποθετείται σχετικά «επειδή κάτι ψιλοξέρουμε από βιβλία (…)».
Η δημοσίευση αποσπασμάτων από βιβλίο πριν την επίσημη έκδοσή του και χωρίς άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη «συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 που τροποποιήθηκε με το Νόμο 4996/2022 ο οποίος ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές οδηγίες» σημειώνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
«Ο εκδότης του βιβλίου έχει δίκιο κι ο εκδότης της εφημερίδας άδικο»
Και προσθέτει: «Το έργο προστατεύεται πλήρως ως αδημοσίευτο, και η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή διάδοσή του μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις.
Οι εξαιρέσεις που επιτρέπουν παράθεση μικρών αποσπασμάτων για λόγους ενημέρωσης ή κριτικής ισχύουν μόνο για ήδη δημοσιευμένα έργα.
Συνεπώς, κάθε δημοσιογραφική αναφορά σε μη εκδοθέν βιβλίο πρέπει να περιορίζεται σε πληροφορίες, όχι σε περιεχόμενο».
Στην ανάρτησή της σημειώνει πως «ο εκδότης του βιβλίου έχει δίκιο κι ο εκδότης της εφημερίδας άδικο. Κι αν ο δεύτερος δεν συμμορφωθεί με το κείμενο αποκατάστασης του εξώδικου και οι ενάγοντες προχωρήσουν σε αγωγή, θα πληρώσουν όποιο ποσόν ορίσει το δικαστήριο».
Καταλήγει: «Κι όλα αυτά περί πολιτικού προσώπου και τα ρέστα είναι κολοκύθια. Ο νόμος δεν εξαιρεί κανέναν».
