newspaper
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12 Νοεμβρίου 2025 | 21:01

«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Την ίδια ώρα που ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα (η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία) η Έλενα Ακρίτα παίρνει θέση στηλιτεύοντας το Documento και τον Κώστα Βαξεβάνη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Spotlight

Πριν η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα πάρει τη θέση της στα ράφια των βιβλιοπωλείων ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου.

Η κίνηση αυτή δεν έμεινε ασχολίαστη με τη βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Έλενα Ακρίτα, να τοποθετείται σχετικά «επειδή κάτι ψιλοξέρουμε από βιβλία (…)».

Η δημοσίευση αποσπασμάτων από βιβλίο πριν την επίσημη έκδοσή του και χωρίς άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη «συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 που τροποποιήθηκε με το Νόμο 4996/2022 ο οποίος ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές οδηγίες» σημειώνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο εκδότης του βιβλίου έχει δίκιο κι ο εκδότης της εφημερίδας άδικο»

Και προσθέτει: «Το έργο προστατεύεται πλήρως ως αδημοσίευτο, και η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή διάδοσή του μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Οι εξαιρέσεις που επιτρέπουν παράθεση μικρών αποσπασμάτων για λόγους ενημέρωσης ή κριτικής ισχύουν μόνο για ήδη δημοσιευμένα έργα.

Συνεπώς, κάθε δημοσιογραφική αναφορά σε μη εκδοθέν βιβλίο πρέπει να περιορίζεται σε πληροφορίες, όχι σε περιεχόμενο».

Στην ανάρτησή της σημειώνει πως «ο εκδότης του βιβλίου έχει δίκιο κι ο εκδότης της εφημερίδας άδικο. Κι αν ο δεύτερος δεν συμμορφωθεί με το κείμενο αποκατάστασης του εξώδικου και οι ενάγοντες προχωρήσουν σε αγωγή, θα πληρώσουν όποιο ποσόν ορίσει το δικαστήριο».

Καταλήγει: «Κι όλα αυτά περί πολιτικού προσώπου και τα ρέστα είναι κολοκύθια. Ο νόμος δεν εξαιρεί κανέναν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα
Αγεφύρωτο χάσμα 12.11.25

Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απάντησε στα όσα είπε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, για τις συνεργασίες. Αγεφύρωτο διαφαίνεται το χάσμα στην Πατησίων

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 12.11.25

Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Το υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι «η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας»

Σύνταξη
Επιδοτήσεις: Έσπειρε σκάνδαλα, θερίζει θύελλες η κυβέρνηση – Στο περίμενε οι αγροκτηνοτρόφοι
Συνεχίζονται οι έλεγχοι 12.11.25

Έσπειρε σκάνδαλα, θερίζει θύελλες η κυβέρνηση - Επιφυλακτική η Κομισιόν, στο περίμενε για τις επιδοτήσεις οι αγροκτηνοτρόφοι

Με εξ’ ολοκλήρου ευθύνη της κυβέρνησης η καθυστέρηση στις επιδοτήσεις. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως όλα δείχνουν το Μαξίμου γνώριζε αλλά δεν έκανε τίποτα μέχρι που παρενέβη η ευρωπαία εισαγγελέας, εξακολουθεί να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό να μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό να μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός

Τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλο αναγνωρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης και επιτίθεται στον πρώην πρωθυπουργό, όπως ακριβώς και στον νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δανείζεται δε πρακτικές από τη ΝΔ καταφεύγοντας και αυτός στο «καταστροφικό 2015»

Σύνταξη
Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου
ΥΠΕΝ 12.11.25

Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 με τον Κύπριο υπουργό και με τους υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ

Σύνταξη
Διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των ΕΛΤΑ από ΕΑΔ και Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Ερώτηση στη Βουλή 12.11.25

Διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των ΕΛΤΑ από ΕΑΔ και Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Διενέργεια πλήρους και ανεξάρτητου ελέγχου στα οικονομικά στοιχεία, τις προμήθειες, τις συμβάσεις και τις αποφάσεις που έχουν οδηγήσει τα ΕΛΤΑ στη σημερινή κατάσταση ζητεί το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Βουλή και βουλευτές μακριά από την κοινωνία: Υπερεκπροσώπηση της ανώτερης τάξης, εξαφανισμένη η εργατική τάξη
Έρευνα 12.11.25

Βουλή και βουλευτές μακριά από την κοινωνία: Υπερεκπροσώπηση της ανώτερης τάξης, εξαφανισμένη η εργατική τάξη

Υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στη Βουλή, ενώ η πλειοψηφία των βουλευτών ασκεί αστικά και μεσοαστικά επαγγέλματα. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με 95% βουλευτές από την ανώτερη τάξη, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά τα πιο «γερασμένα» κόμματα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 12.11.25

Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που φέρονται να περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία.

Σύνταξη
Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά: Ο Χαρίτσης ζητεί να εκφραστούν τα μέλη για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά: Ο Χαρίτσης ζητεί να εκφραστούν τα μέλη για τις συνεργασίες

Ο Αλέξης Χαρίτσης αμφισβητεί ότι η απόφαση απόρριψης της εισήγησής του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς για δημοψήφισμα μεταξύ των μελών για τις συνεργασίες εκφράζει και την πλειοψηφία των οργανωμένων μελών του κόμματος

Σύνταξη
Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr
Πολιτική 12.11.25

Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr

Ο εκπρόσωπος της Cognitera, έκανε λόγο για δύο εσφαλμένες κινήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βοηθούντος του συστήματος που είχε κενά, συνέβαλλε στο να δημιουργηθεί το τεράστιο μπάχαλο με τις επιδοτήσεις. Τα καρφιά στη Neuropublic.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η «Ιθάκη» έφτασε στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Η «Ιθάκη» έφτασε στον Τσίπρα

Το πρώτο αντίτυπο του βιβλίου Ιθάκη πήρε στα χέρια του ο Αλέξης Τσίπρας. «Αυτό το βιβλίο έχει έναν χαρακτήρα χρέους απέναντι στην Ιστορία, αλλά έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης των γεγονότων […] Δεν είναι rebranding, είναι reload. Ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας» ανέφερε παρουσιάζοντας το βιβλίο.

Σύνταξη
Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου
Διπλωματία 12.11.25 Upd: 13:51

Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου

Στις δηλώσεις τους Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, μετά τη συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, έκαναν γνωστή την κοινή απόφαση «να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών».

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
Διπλωματία 12.11.25

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»

Τι συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας. 

Σύνταξη
Δημαρχεία: Συμβολικό κλείσιμο στις 19 Δεκεμβρίου – Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό
Κινητοποίηση 12.11.25

Συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων στις 19 Δεκεμβρίου - Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό

Με πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τα δημαρχεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση – «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση – «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές»

«Το κλίμα της κοινωνίας σήμερα είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση», είπε ο κ. Ανδρουλάκης που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και για την εξωτερική πολιτική, ξεκινώντας από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ «Φτιάχτηκε αφήγημα περί ήρεμων νερών, αλλά η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει

Σύνταξη
Αυγενάκης: «Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται» λέει για τον Φραπέ – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για ψέμματα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Αυγενάκης: «Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται» λέει για τον Φραπέ – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για ψέμματα

Ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος φέρεται να έχει εμπλοκή σε διάφορες ελεγχόμενες πράξεις, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «αισθάνεται δικαιωμένος από την Εξεταστική» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση - «κυρίως την αξιωματική» για προκλητικές και αναληθείς δηλώσεις

Σύνταξη
Επίσημη πρώτη του κόφτη στη Βουλή: Κλείνουν τα μικρόφωνα σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Επίσημη πρώτη του κόφτη στη Βουλή: Κλείνουν τα μικρόφωνα σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που λειτουργεί αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα στη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ

Η πιο ακριβή αγορά στη ζωή του Πορτογάλου σούπερ σταρ είναι ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που συνδυάζει την τεχνολογία, την άνεση και την πολυτέλεια ενός πεντάστερου ξενοδοχείου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού
TV 12.11.25

Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού

«Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι αγνώμων. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν μιλάς με αυθάδεια σε όλους, λες και είσαι ο αυτοκράτορας» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους
Ελλάδα 12.11.25

Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους

Η ώρα των απολογιών για το μπάζωμα στα Τέμπη. Τον τελευταίο λόγο θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αν αποφασιστεί η παραπομπή σε δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου, τότε θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη
2006-2026 12.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη

Στο τρέιλερ, η Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ, περπατά με μπρίο στους διαδρόμους του Runway, πριν συναντήσει την πρώην βοηθό της, Άντι Σακς, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα
Αγεφύρωτο χάσμα 12.11.25

Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απάντησε στα όσα είπε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, για τις συνεργασίες. Αγεφύρωτο διαφαίνεται το χάσμα στην Πατησίων

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
Ζητά ενημέρωση 12.11.25

Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο

Σε έκθεση του Οργανισμού αναφέρεται ότι από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν μπορεί να επαληθεύσει πόσο ουράνιο, κατάλληλο για πυρηνικό όπλο διαθέτει η χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στα νότια – Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους
Εύθραυστη εκεχειρία 12.11.25

Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στη νότια Γάζα - Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, πραγματοποιώντας επιθέσεις - Τι ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη

Έξι χρόνια μετά την έναρξη των έργων ανακατασκευής, το «Μπερναμπέου» αυξάνει τα έσοδα του συλλόγου κατά 130% και μετατρέπεται σε μια πραγματική μηχανή παραγωγής χρήματος, πέρα από το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός
Πόλο 12.11.25

LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός

LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ είναι κι απόψε εδώ! Ο Πάριος, τα «καρφιά» για τα ΕΛΤΑ και η σύγκριση Μητσοτάκη με… τον Μίστερ Μπιν
Η πρεμιέρα ήταν μόνο η αρχή 12.11.25

Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ είναι κι απόψε εδώ! Ο Πάριος, τα «καρφιά» για τα ΕΛΤΑ και η σύγκριση Μητσοτάκη με… τον Μίστερ Μπιν

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο είναι και απόψε κι εδώ, ώστε να αποτελέσει κι απόψε «μια όαση μέσα στη ζούγκλα της επικαιρότητας»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»
Κόσμος 12.11.25

Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως είχαν πληροφορίες πως το Ισραήλ χρησιμοποιούσε Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες και πως το ζήτημα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στο εσωτερικό της χώρας

Σύνταξη
Φυματίωση: Παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024
Ανακοίνωση ΠΟΥ 12.11.25

Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως - Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024

Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για τη φυματίωση είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 12.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 12.11.25

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λας Πάλμας – Ολυμπιακός για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 12.11.25

Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Το υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι «η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας»

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο