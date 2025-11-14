Υπέρ του Gutenberg και κατά Βαξεβάνη η δικαστική απόφαση για το βιβλίο του Τσίπρα – Να αποσυρθούν τα αποσπάσματα από Documento
Την άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου και την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίο προβλέπει η δικαστική απόφαση κατά του Documento.
- Επιστήμονες ζητάνε αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, αλλά με τρόπο
- Γιατί οι Ευρωπαίοι διστάζουν να πάρουν τις άδειες τους;
- Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ - «Κοπανούσε την πλάτη του σε κολόνα»
- Κτηνοτρόφος ξεκινά απεργία πείνας στη Λάρισα – «Είμαστε άνεργοι, μας θανάτωσαν τα ζώα»
Με προσωρινή διαταγή γίνονται εν μέρει δεκτά τα αιτήματα που είχε υποβάλει ο εκδοτικός οίκος Gutenberg ,ο οποίος στράφηκε κατά την εκδοτικής εταιρείας Documento Media για την δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».
Ο πρόεδρος υπηρεσίας ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε χθες η σχετική αίτηση εξέδωσε προσωρινή διαταγή κάνοντας εν μέρει δεκτά τα αιτήματα του αιτούντος εκδοτικού που έχει την ευθύνη της κυκλοφορίας του Αλέξη Τσίπρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου περιλαμβάνει την:
– άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου
– Την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και
– Την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.
Η συνέχεια της υπόθεσης θα γραφτεί στις 20 Απριλίου 2026: όποτε και προσδιορίστηκε να εκδικαστεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, λίγες ημέρες πριν την κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg εξέδωσε δελτίο τύπου ανακοινώνοντας τη λήψη νομικών μέτρων εις βάρος δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου, πριν αυτό εκδοθεί.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο εκδοτικός οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων.
- Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος
- Ιστορική ευκαιρία ο νέος κώδικας της Αυτοδιοίκησης
- Το κάπνισμα αλλά και το άτμισμα αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη
- Σπείρα είχε στήσει «φάμπρικα» με κλοπές, πλαστογραφίες και λαθρεμπόριο ΙΧ – Συλλήψεις σε Αττική και Τύρναβο
- Φαρίντ: «Στον Παναθηναϊκό νιώθω σαν να παίζω στο ΝΒΑ»
- Δημοσκόπηση για τη Δημοκρατία: Δυσαρεστημένοι οι πολίτες στη Δύση από τη λειτουργία του συστήματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις