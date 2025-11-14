Σε ποια ηλικία σταματάμε να ακούμε καινούργια μουσική;

Όταν μιλάμε για τη «σύγκρουση των γενεών», τίποτα δεν μένει εκτός συζήτησης, ούτε καν η μουσική. Κάποια στιγμή, οι λίστες με τα δημοφιλέστερα τραγούδια σταματούν να μας ενδιαφέρουν και, με λίγα λόγια, το μουσικό μας γούστο… παλιώνει.

Αμερικανική έρευνα με δεδομένα χρηστών από γνωστή μουσική πλατφόρμα δείχνει ότι αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με το ότι γινόμαστε «άσχετοι», όσο με το ότι απλώς νιώθουμε ικανοποιημένοι με αυτά που ήδη μας αρέσουν.

Για τις νεότερες γενιές, αυτό ίσως ακούγεται παράξενο. Όταν κάποιος είναι σε ηλικία που «ρουφάει» κάθε νέο καλλιτέχνη και ήχο, ίσως να λέει στον εαυτό του πως ποτέ δεν θα γίνει σαν τους γονείς ή τους παππούδες του, που δεν ξέρουν ούτε τους μισούς από τους τραγουδιστές των charts.

Σε ποια ηλικία αλλάζει το γούστο μας στη μουσική;

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, στην ηλικία των 33 ετών το μουσικό σου γούστο «επισήμως γερνάει». Η αλήθεια είναι ότι με τα χρόνια αρχίζουμε να θεωρούμε τις νέες τάσεις σε πολλούς τομείς της ζωής λιγότερο καλές από εκείνες της νιότης μας και η μουσική δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η συγκεκριμένη μελέτη, λοιπόν, όχι μόνο το επιβεβαίωσε, αλλά διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να θεωρούν τη νέα μουσική «φασαρία» γύρω στα 33. Γιατί συμβαίνει αυτό; Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι:

Οι μεγαλύτεροι αρχίζουν να ενδιαφέρονται για λιγότερο δημοφιλή μουσική από εκείνη που άκουγαν στην εφηβεία τους.

Επιστρέφουν στα τραγούδια που ήταν δημοφιλή και τους εξέφραζαν στα «χρυσά» χρόνια της νιότης τους.

Η γήρανση του μουσικού γούστου αρχίζει ήδη από τα 20s

Η έρευνα έδειξε ότι, ενώ οι έφηβοι είναι έντονα προσανατολισμένοι στη mainstream μουσική, αυτό μειώνεται σταδιακά μέσα στα 20s. Στα 30s, το γούστο «ωριμάζει». Ενδιαφέρον έχει ότι με βάση τα αποτελέσματα, οι άνδρες απομακρύνονται από τη mainstream μουσική νωρίτερα από τις γυναίκες, αμέσως μετά την εφηβεία.

Επίσης, οι άνδρες και οι γυναίκες ακούνε παρόμοια μουσική στα εφηβικά τους χρόνια, αλλά στη συνέχεια οι άνδρες σταματούν πιο γρήγορα να ακούν τα δημοφιλή κομμάτια.

Όσοι έχουν παιδιά «γερνούν μουσικά» ακόμη πιο γρήγορα, κατά μέσο όρο τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Οι γονείς ακούν λιγότερη σύγχρονη μουσική, κυρίως επειδή δεν έχουν τόσο χρόνο ή είναι εκτεθειμένοι περισσότερο σε παιδικά τραγούδια παρά σε νέους καλλιτέχνες.

Οι έφηβοι ακούν σχεδόν αποκλειστικά pop;

Ο μέσος Αμερικανός έφηβος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ακούει σχεδόν αποκλειστικά τα πιο δημοφιλή τραγούδια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό εξηγεί γιατί οι μουσικές προτιμήσεις της εφηβείας μάς ακολουθούν για πάντα.

Όπως εξηγούν, ένας από τους πιο σταθερούς νόμους της κοινωνικής ψυχολογίας είναι το φαινόμενο της «απλής έκθεσης», κάτι που σημαίνει πως όσο πιο συχνά εκτιθέμεθα σε κάτι, τόσο περισσότερο μας αρέσει. Συνήθως η μουσική που ακούγαμε στα νεανικά μας χρόνια λειτουργεί παρηγορητικά, όπως και η επαναπροβολή μιας αγαπημένης ταινίας.

Καθώς μεγαλώνουμε, το γούστο μας απομακρύνεται από τα πιο δημοφιλή τραγούδια και επικεντρώνεται σε αυτά που εμείς προτιμούμε. Μέχρι τα μέσα των 30s, οι περισσότεροι έχουν πλέον διαμορφώσει σταθερά μουσικά γούστα και σπάνια αλλάζουν.

Αν, λοιπόν, αρχίσετε να απολαμβάνετε τη μουσική που παίζει στο σουπερμάρκετ ή να λέτε «Τι είναι αυτά που βάζουν εδώ μέσα;» σε ένα μπαρ… τότε μάλλον έχει αρχίσει επίσημα η μουσική σας ωρίμανση!

* Πηγή: Vita