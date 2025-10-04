Έρευνα: Αυτή είναι η κρυφή δύναμη της μουσικής

Η μουσική είναι μέρος της ζωής μας. Και έχει πολλά οφέλη για την ψυχική και τη συνολική μας υγεία. Όταν κάποιος δε, ασχολείται επαγγελματικά με αυτή φαίνεται να επωφελείται με πολλούς τρόπους που ίσως να μην φαντάζεται καν. Η βελτίωση της συγκέντρωσης είναι ένας από αυτούς.

Μουσική και περισπασμοί

Μια νέα μελέτη του Karolinska Institutet, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό journal Science Advances, δείχνει ότι τα άτομα με μουσική εκπαίδευση μπορούν να συγκεντρώνονται πιο εύκολα στους σωστούς ήχους μέσα σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Το να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μια συζήτηση σε ένα δωμάτιο γεμάτο θόρυβο είναι μια σύνθετη λειτουργία του νου. Στην εν λόγω έρευνα, μετρώντας τη δραστηριότητα του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια εργασιών που απαιτούσαν προσοχή σε συγκεκριμένες μελωδίες, οι μελετητές διαπίστωσαν ισχυρότερα σήματα που συνδέονται με τη συνειδητή προσοχή, δηλαδή την εστίαση σε κάτι που κάνουμε, και ασθενέστερα σήματα που σχετίζονται με αυτόματους περισπασμούς στους συμμετέχοντες που ασχολούνταν με τη μουσική.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες άκουγαν ταυτόχρονα δύο μελωδίες με διαφορετικό ύψος τόνου και έπρεπε να παρακολουθήσουν τις αλλαγές στο ύψος της μίας. Οι επιστήμονες μπόρεσαν να μετρήσουν ξεχωριστά την εγκεφαλική απόκριση σε κάθε μελωδία. Σε δύο πειράματα, με 28 και 20 συμμετέχοντες αντίστοιχα, οι μελετητές χειρίστηκαν τόσο τη συνειδητή όσο και την αυτόματη προσοχή, δηλαδή τους περισπασμούς.

Αυτό υποδηλώνει ότι η μουσική εκπαίδευση μπορεί να ενισχύει την «από πάνω προς τα κάτω» προσοχή, μειώνοντας παράλληλα την ευαλωτότητα στους αυτόματους «από κάτω προς τα πάνω» περισπασμούς. Τα αποτελέσματα της μελέτης στηρίζουν την ιδέα ότι η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ενίσχυση του γνωστικού ελέγχου και της προσοχής στην καθημερινή ζωή.

Η μελέτη

Τα βασικά σημεία της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

Οι μουσικοί διαπρέπουν στο να κατευθύνουν συνειδητά την προσοχή τους σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Λιγότεροι περισπασμοί: Εμφανίζουν πιο αδύναμες εγκεφαλικές αντιδράσεις σε άσχετους ήχους.

Εμφανίζουν πιο αδύναμες εγκεφαλικές αντιδράσεις σε άσχετους ήχους. Πρακτικές εφαρμογές: Η μουσική εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση και την αποκατάσταση, βελτιώνοντας την προσοχή.

Είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε πώς η μουσική εκπαίδευση, όχι μόνο βελτιώνει την ακοή, αλλά και την ικανότητα του εγκεφάλου να διατηρεί την προσοχή με την πάροδο του χρόνου, αναφέρουν οι επικεφαλής της έρευνας.

Αυτό μπορεί να έχει εφαρμογές στην εκπαίδευση και την αποκατάσταση, όπου η μουσική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο βελτίωσης της προσοχής και του γνωστικού ελέγχου.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση ανάμεσα στη μουσική εκπαίδευση και τη βελτιωμένη προσοχή, αλλά στηρίζουν την ιδέα ότι η μουσική μπορεί να έχει ευεργετικές επιδράσεις στις γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου.

* Πηγή: Vita