Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο
Διεθνής Οικονομία 13 Νοεμβρίου 2025 | 08:39

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η μακροβιότερη διακοπή λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης των ΗΠΑ, μετά από 43 ημέρες, έφτασε στο τέλος της — και σχεδόν κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με το τελικό αποτέλεσμα. Οι Δημοκρατικοί δεν κατάφεραν να συμπεριλάβουν στη συμφωνία χρηματοδότησης τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση υγείας που ζητούσαν. Και οι Ρεπουμπλικανοί , που ελέγχουν τους μηχανισμούς εξουσίας στην Ουάσινγκτον, δεν γλίτωσαν τις ευθύνες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και με ορισμένες πολιτειακές και τοπικές εκλογές που είχαν αρνητικά αποτελέσματα για αυτούς.

Οι συνέπειες της διακοπής έπληξαν εκατομμύρια Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων ομοσπονδιακών υπαλλήλων που έμειναν χωρίς μισθό, και επιβατών αεροπορικών πτήσεων των οποίων τα ταξίδια καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν. Η διακοπή των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας προκάλεσε μεγάλες ουρές στις τράπεζες τροφίμων και πρόσθεσε συναισθηματική πίεση κατά την περίοδο των εορτών.

Ο συμβιβασμός ανοίγει τον δρόμο ώστε οι κρατικές υπηρεσίες να επιστρέψουν στην κανονική λειτουργία τους μέχρι τον Ιανουάριο, αφήνοντας ωστόσο άλυτο το ζήτημα λήξης των πιστώσεων για τα προγράμματα υγείας του Affordable Care Act

Η συμφωνία περιλαμβάνει δικομματικά νομοσχέδια που επεξεργάστηκε η Επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας για τη χρηματοδότηση ορισμένων τομέων της κυβέρνησης — όπως τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, οι υπηρεσίες για βετεράνους και το νομοθετικό σώμα. Όλη η υπόλοιπη χρηματοδότηση παρατείνεται έως το τέλος Ιανουαρίου, δίνοντας στους νομοθέτες πάνω από δύο μήνες για να ολοκληρώσουν τα επιπλέον νομοσχέδια δαπανών.

Μύδροι Τραμπ κατά Δημοκρατικών

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το συμβιβαστικό νομοσχέδιο την Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα- σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) νόμλίγες ώρες αφότου εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Γερουσία την είχε εγκρίνει τη Δευτέρα.

Κατά την υπογραφή του νομοσχεδίου ο Τραμπ, επιχείρησε να εμφανίσει ως νίκη του τον συμβιβασμό και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της αντιπολίτευσης.

«Σήμερα στέλνουμε το σαφές μήνυμα ότι δεν υποχωρούμε ποτέ σε εκβιασμούς, γιατί αυτό ακριβώς ήταν, προσπάθησαν να μας εκβιάσουν», είπε δηκτικά ο αμερικανός πρόεδρος. «Δεν ήθελαν να το κάνουν με τον εύκολο τρόπο», είπε από το Οβάλ Γραφείο, επιτιθέμενος σε αυτούς που αποκάλεσε «εξτρεμιστές» στο Δημοκρατικό Κόμμα. «Έπρεπε να το κάνουν με τον δύσκολο τρόπο και φαίνονται πολύ άσχημα», είπε επευφημούμενος από  Ρεπουμπλικανούς βουλευτές που τον πλαισίωναν στο Οβάλ Γραφείο.

«Η χώρα ποτέ δεν τα πήγαινε καλύτερα», υποστήριξε, προσπερνώντας το γεγονός ότι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την πορεία της οικονομίας.

Το blame game

«Ο κόσμος πληγώθηκε αφόρητα», συνέχισε ο Τραμπ. «Θέλω να πω στον αμερικανικό λαό: μην το ξεχάσετε», πρόσθεσε. «Όταν έρθουν οι ενδιάμεσες εκλογές και ό,τι άλλο ακολουθεί, να θυμάστε τι έκαναν στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Εκτός από τον σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο του shutdown, το πολιτικό διακύβευμα ήταν τεράστιο, γι’ αυτό και οι ηγέτες και των δύο κομμάτων έδιναν σχεδόν καθημερινές συνεντεύξεις Τύπου για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη.

Περίπου 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν «μεγάλη» ή «σημαντική» ευθύνη για το shutdown, ενώ το 54% πιστεύει το ίδιο για τους Δημοκρατικούς, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Associated Press–NORC Center for Public Affairs Research.

Τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των Αμερικανών πιστεύουν ότι και τα δύο κόμματα φέρουν τουλάχιστον «μέτρια» ευθύνη, γεγονός που υπογραμμίζει πως κανείς δεν κατάφερε να αποφύγει το φταίξιμο.

Και τα δύο κόμματα ανέμεναν τις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου σε Βιρτζίνια, Νιου Τζέρσι και αλλού για να διαπιστώσουν πώς επηρέαζε η διακοπή λειτουργίας την κοινή γνώμη. Οι Δημοκρατικοί ένιωσαν ενθαρρυμένοι από τις μεγάλες επιτυχίες τους. Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι η διακοπή «ήταν σημαντικός, αρνητικός παράγοντας» για τους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, αυτό δεν άλλαξε τη στάση του κόμματός του στις διαπραγματεύσεις· αντίθετα, ο Τραμπ ενέτεινε τις εκκλήσεις του για κατάργηση του φίλμπαστερ στη Γερουσία, που θα εξάλειφε ουσιαστικά την ανάγκη διαπραγμάτευσης με τη μειοψηφία.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο – Άλυτο το θέμα των ασφάλιστρων υγείας

Το συμβιβαστικό νομοσχέδιο εξουσιοδοτεί τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026 και αναιρεί τις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων που διέταξε ο Λευκός Οίκος μετά την έναρξη του shutdown. Παρέχει επίσης αναδρομική πληρωμή για όσους τέθηκαν σε υποχρεωτική άδεια ή συνέχισαν να εργάζονται χωρίς μισθό και αποτρέπει νέες απολύσεις μέχρι τον Ιανουάριο. Περιλαμβάνει ακόμη τρεις νόμους πιστώσεων για δαπάνες των υπουργείων Γεωργίας και Υποθέσεων Βετεράνων κ.ά. έως το οικονομικό έτος 2026.

Το νομοσχέδιο δεν επιλύει το ζήτημα των ασφαλίστρων του Affordable Care Act (γνωστού ως Obamacare) , τα οποία, σύμφωνα με μία μελέτη, θα αυξηθούν κατά μέσο όρο 26% εάν λήξουν οι φορολογικές εκπτώσεις, που οι περισσότεροι Δημοκρατικοί απαιτούσαν να παραταθούν ως όρος για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Οι φορολογικές πιστώσεις του Obamacare δημιουργήθηκαν κατά την προεδρία του Τζο Μπάιντεν και μείωσαν τα ασφάλιστρα για όσους είχαν ενταχθεί στα προγράμματα αυτά.

Πρόκειται να λήξουν στο τέλος Δεκεμβρίου. Χωρίς αυτές, τα ασφάλιστρα θα υπερδιπλασιαστούν για εκατομμύρια Αμερικανούς. Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι θα χάσουν πλήρως την ασφαλιστική τους κάλυψη την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

«Ποτέ ξανά οι αμερικανικές οικογένειες δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με μια κατάσταση όπου το κόστος της υγειονομικής περίθαλψής τους πρόκειται να διπλασιαστεί — κυριολεκτικά μέσα σε μια στιγμή», δήλωσε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Η αντιπαράθεση για τις δαπάνες αποτέλεσε τη μεγαλύτερη σύγκρουση μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος.

Οι Δημοκρατικοί, αναζητώντας πολιτικό έρεισμα μετά τις εκλογικές ήττες της περασμένης χρονιάς, εκμεταλλεύτηκαν τη λήξη της χρηματοδότησης στο τέλος Σεπτεμβρίου για να δώσουν μάχη για το θέμα της υγείας — μια εμβληματική υπόθεση για το κόμμα την τελευταία δεκαπενταετία.

Οι Δημοκρατικοί ήθελαν την παράτασή τους ως όρο για τη συνέχιση της κρατικής χρηματοδότησης. Ζητούσαν επίσης περιορισμούς στις περικοπές δαπανών που έκανε ο Τραμπ, καθώς και την ανατροπή των μειώσεων στο Medicaid που οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν εγκρίνει νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, όσο η αντιπαράθεση συνεχιζόταν, γινόταν σαφές ότι η επέκταση των επιδοτήσεων ήταν ο κύριος στόχος.

Μόλις 6 Δημοκρατικοί υπερψήφισαν το συμβιβαστικό νομοσχέδιο

Τελικά, στη Βουλή των Αντιπροσώπων,  έξι Δημοκρατικοί διαφοροποιήθηκαν από το κόμμα τους και ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου: ο Άνταμ Γκρέι από την Καλιφόρνια, ο Τομ Σουόζι από τη Νέα Υόρκη, η Μαρί Γκλούζενκαμπ Πέρεζ από την Ουάσινγκτον, ο Ντον Ντέιβις από τη Βόρεια Καρολίνα, ο Χένρι Κουέγιαρ από το Τέξας και ο Τζάρεντ Γκόλντεν από το Μέιν. Δύο Ρεπουμπλικάνοι, ο Τόμας Μάσι από το Κεντάκι και ο Γκρεγκ Στούμπι από τη Φλόριντα, ψήφισαν κατά.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το σχέδιο νόμου με 222 ψήφους υπέρ έναντι 209 κατά.

Ωστόσο, η μάχη για τις επιδοτήσεις του Affordable Care Act (ACA) δεν έχει τελειώσει. Οι ασφαλισμένοι στα προγράμματα έλαβαν ειδοποιήσεις για αυξήσεις ασφαλίστρων τον Νοέμβριο λόγω της λήξης των πιστώσεων.

Καθώς η κρατική χρηματοδότηση λήγει ξανά στα τέλη Ιανουαρίου, οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να απαιτήσουν εκ νέου την παράταση των πιστώσεων.

«Δεκάδες Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής ισχυρίζονται τις τελευταίες εβδομάδες ότι γνωρίζουν πως αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί», δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών, Χακίμ Τζέφρις σε συνέντευξή του στο CNN την Τρίτη.

«Τώρα θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει πραγματική δράση ή αν ήταν μόνο λόγια από αυτούς τους Ρεπουμπλικάνους, γιατί οι Δημοκρατικοί θα συνεχίσουν να μάχονται στο πεδίο της υγειονομικής κρίσης που οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν επιφέρει στον αμερικανικό λαό».

Οι επιπτώσεις του shutdown

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου ανέφερε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις του shutdown στην οικονομία, θα ανακτηθούν εν μέρει μετά τη λήξη του, αλλά όχι εξ ολοκλήρου.

Πέρα από τους αριθμούς, όμως, η διακοπή προκάλεσε αλυσιδωτές δυσκολίες για πολλούς Αμερικανούς: Ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχασαν μισθούς, αντιμετωπίζοντας οικονομικό και ψυχολογικό στρες. Ταξιδιώτες είδαν τις πτήσεις τους να καθυστερούν ή να ακυρώνονται. Άνθρωποι που στηρίζονται σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, όπως το SNAP, έχασαν προσωρινά τα επιδόματά τους, ενώ σε όλη τη χώρα σχηματίστηκαν ουρές στα συσσίτια.

«Αυτή η δυσλειτουργία είναι αρκετά καταστροφική για τους πολίτες και την οικονομία μας στο εσωτερικό, αλλά στέλνει και ένα επικίνδυνο μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζέρι Μοράν από το Κάνσας.

«Δείχνει στους συμμάχους μας ότι είμαστε ένας αναξιόπιστος εταίρος και στέλνει στους αντιπάλους μας το μήνυμα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ούτε για τις πιο βασικές ευθύνες του Κογκρέσου», είπε.

Με πληροφορίες από Associated Press, Guardian, Cnn

