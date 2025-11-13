Η Βουλή των Αντιπροσώπων υπερψήφισε το νομοσχέδιο για τον τερματισμό της μακροβιότερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε από τη Γερουσία τη Δευτέρα με 222 ψήφους έναντι 209, είχε ήδη σημαντική δυναμική και η έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το καθιστά έτοιμο για υπογραφή από τον πρόεδρο Τραμπ.

Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων υπερψήφισαν το νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, το οποίο θα παρέχει χρηματοδότηση για ολόκληρο το έτος σε ορισμένες ομοσπονδιακές υπηρεσίες (και κυρίως σε σχέση με τον στρατό) και θα παρατείνει τη χρηματοδότηση για τα υπόλοιπα τμήματα της κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου.

#BREAKING: U.S. House votes to end government shutdown, 222-209. Goes now to the president. pic.twitter.com/LPySa48qUZ — CSPAN (@cspan) November 13, 2025

Για την ακρίβεια θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση στρατιωτικών έργων, υποθέσεων βετεράνων, του υπουργείου Γεωργίας και του νομοθετικού κλάδου έως τις 30 Σεπτεμβρίου και του υπόλοιπου κράτους έως τις 30 Ιανουαρίου.

Το νομοσχέδιο θα σταλεί στο Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει τελετή υπογραφής στις 09:45 μ.μ. (τοπική ώρα) για να σηματοδοτήσει επίσημα το τέλος του shutdown.

Το shutdown τελειώνει τα προβλήματα θα παραμείνουν

Η μακροβιότερη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ πλησιάζει στο τέλος της, αλλά θα χρειαστούν αρκετές ημέρες μέχρι να επανέλθουν οι λειτουργίες της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών σε κανονικούς ρυθμούς. Αρχικά θα πρέπει να επικαιροποιηθούν τα συστήματα μισθοδοσίας για την καταβολή καθυστερημένων μισθών 6 εβδομάδων και μιας ημέρας.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες που έκλεισαν έχουν συσσωρεύσει εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις που θα πρέπει να εξυπηρετηθούν κάτι που θα προκαλέσει αυξημένο φόρτο εργασίας σε υπαλλήλους που τέθηκαν σε υποχρεωτική άδεια για πολλές εβδομάδες.

Καμία από τις εργασίες για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης δεν μπορεί να ξεκινήσει επίσημα έως ότου το νομοσχέδιο υπογραφεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όπως σημειώνει το Bloomberg. Σταδιακά, θα αρχίσουν να αποκαθίστανται τα προβλήματα στα αεροδρόμια και θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους εργαζόμενους που δούλεψαν μέχρι εξάντλησης ώστε να εξυπηρετηθούν υπηρεσίες.

Τα προβλήματα στα αεροδρόμια θα αρχίσουν να αίρονται σταδιακά όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός μεταφορών Σον Ντάφι για να είναι όλα έτοιμα για τις γιορτή των Ευχαριστιών. Μια ημέρα που παραδοσιακά γιορτάζεται στις ΗΠΑ με συγγενείς και στενούς φίλους, οπότε οι αεροπορικές εταιρείες εργάζονται ιδιαίτερα εντατικά.

Πεινασμένοι θα παραμείνουν και οι δικαιούχοι του προγράμματος SNAP, του πάλαι ποτέ προγράμματος των κουπονιών σίτισης. Δικαιούχοι είναι περίπου 43 εκατομμύρια πολίτες ο ένας στους οκτώ, οι οποίοι θα περιμένουν πολλές ημέρες μέχρι να υπολογιστούν τα χαμένα επιδόματα και να μπουν τα χρήματα στις προπληρωμένες κάρτες τους. Κάτι που αφορά και τις δύο εταιρείες που έχουν αναλάβει να βάζουν τα χρήματα στις κάρτες.