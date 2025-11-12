Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστεί πως θα υπογράψει σε λίγες ώρες (σ.σ. ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα) το νομοσχέδιο που θα βάλει τέλος στην παρατεταμένη περίοδο δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown), δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ.

Η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου του προηγούμενου προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα διεξαχθεί απόψε γύρω στις 19:00 (τοπική ώρα, 02:00 ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα).

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς, βάζοντας την υπογραφή του. Ευελπιστούμε ότι θα υπογραφεί αργότερα απόψε», είπε η Λίβιτ σε δημοσιογράφους.

President Trump looks forward to ending the devastating Democrat government shutdown with his signature, hopefully later tonight! But we can NEVER forget the damage inflicted onto our country and the American people by the Democrats in their shutdown fight to give illegals… pic.twitter.com/cbi6Ub74IQ — Karoline Leavitt (@PressSec) November 12, 2025

Το νομοσχέδιο για το shutdown έχει ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία

Αναλυτικότερα, η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ, έπειτα από περισσότερες από 40 ημέρες shutdown, διαφαίνεται να φτάνει στο τέλος της με την αναμενόμενη ψήφιση ενός νομοσχεδίου στο Κογκρέσο.

Το νομοσχέδιο αυτό υιοθετήθηκε τη Δευτέρα από τη Γερουσία με 60 ψήφους υπέρ, έναντι 40 κατά, και παρατείνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό ως τα τέλη Ιανουαρίου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν την πλειοψηφία στην Βουλή και, παρά τη δηλωμένη αντίθεση των Δημοκρατικών, το νομοσχέδιο αναμένεται να περάσει.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μόνο η υπογραφή του προέδρου θα χρειαστεί για να τερματιστεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου.

Ύστερα από περισσότερες από 40 ημέρες αδιεξόδου σχετικά με τον προϋπολογισμό, οκτώ Δημοκρατικοί γερουσιαστές τελικά υποχώρησαν τη Δευτέρα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές τους στην έγκριση ενός νέου νομοσχεδίου που παρατείνει τον προηγούμενο προϋπολογισμό μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.

Το νομοσχέδιο, ωστόσο, αφήνει ασαφή την παράταση των επιδοτήσεων για το Obamacare, το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, προς μεγάλη απογοήτευση της κομματικής βάσης και πολλών Δημοκρατικών αιρετών αξιωματούχων.

Μεταξύ των λίγων παραχωρήσεων προς την αντιπολίτευση, το νομοσχέδιο προβλέπει την επαναφορά των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που απολύθηκαν μετά την έναρξη του shutdown.

Περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP έως τον Σεπτέμβριο, αποτρέποντας έτσι το πάγωμα αυτής της βοήθειας, η οποία ωφελεί περισσότερους από 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, σε περίπτωση ενός ακόμη shutdown της κυβέρνησης στα τέλη Ιανουαρίου, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια του τρέχουσας στάσης πληρωμών.