ΗΠΑ: Βάζει τέλος στο shutdown η Γερουσία

Η αμερικανική Γερουσία υιοθέτησε την Δευτέρα κείμενο για την παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού (continuing resolution, CR) για να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

Χάρη στην υποστήριξη μιας χούφτας δημοκρατικών μελών του σώματος, έγινε δεκτό το κείμενο για τον τερματισμό του shutdown, διαβιβάζοντας το πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που θα κληθεί να ψηφίσει επ’ αυτού μέσα στην εβδομάδα.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά και σε αυτή τη – δεύτερη κατά σειρά – ψηφοφορία, κατόπιν συμβιβασμού του ρεπουμπλικανικού κόμματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μερικών γερουσιαστών της αντιπολίτευσης, που όμως προκαλεί οργή σε πολλούς δημοκρατικούς.

Συμφωνία έως τον Ιανουάριο

Οι ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί γερουσιαστές έφτασαν σε αυτή τη συμφωνία προκειμένου η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

Για να ισχύσει βέβαια, η συμφωνία θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί και από τα δυο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου και στη συνέχεια να υπογραφτεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.