ΗΠΑ: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε πάνω από 2.000 πτήσεις λόγω shutdown – Ποια αεροδρόμια έχουν επηρεαστεί
Το shutdown, που συμπληρώνει σήμερα 40 ημέρες και είναι ήδη το πιο μακρό στην ιστορία των ΗΠΑ - Ουρές και ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε πολλά αεροδρόμια
Πανικός επικρατεί στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, με πτήσεις να καθυστερούν ή και να ακυρώνονται λόγω του shutdown.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν κατά 10% τις πτήσεις σε 40 από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια των ΗΠΑ, με στόχο να μειωθεί η πίεση στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και να διατηρηθούν τα πρότυπα ασφαλείας εν μέσω του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει χάος, καθώς πάνω από 2.500 πτήσεις προς και από τις ΗΠΑ έχουν ήδη ακυρωθεί εν μέσω της περιόδου των Ευχαριστιών.
Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Π. Ντάφι, και ο Διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, χαρακτήρισαν το μέτρο προσωρινό αλλά απαραίτητο για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του εθνικού συστήματος εναέριου χώρου.
Εν τω μεταξύ, οι ελλείψεις προσωπικού επιδεινώθηκαν, ενώ λόγω αυτού του κλεισίματος, χιλιάδες ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς αμοιβή.
Οι αυξημένες αναφορές κόπωσης και λειτουργικού στρες μεταξύ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας είναι η αιτία των ποσοστών αποχώρησης και της έλλειψης προσωπικού.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο, αναφέρθηκαν 2.740 καθυστερήσεις πτήσεων στις ΗΠΑ, ενώ τόσο το προσωπικό εναέριας κυκλοφορίας όσο και οι πιλότοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας που διακυβεύονται.
Δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος, ο Μπράιαν Μπέντφορντ δήλωσε ότι μειώνουν τον αριθμό των πτήσεων για να διασφαλίσουν ότι οι Αμερικανοί θα συνεχίσουν να πετούν με ασφάλεια.
Ποια αεροδρόμια έχουν επηρεαστεί
Οι περικοπές και οι καθυστερήσεις πτήσεων στις ΗΠΑ έχουν επηρεάσει 10 από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας. Πρόκειται για τα:
- Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον Ατλάντα (Τζόρτζια)
- Ντάλας Λαβ Φιλντ (Τέξας)
- Ρόναλντ Ρίγκαν Ουάσινγκτον Νάσιοναλ (Βιρτζίνια)
- Διεθνές Αεροδρόμιο Ουάσινγκτον Ντάλες (Βιρτζίνια)
- Χιούστον Χόμπι (Τέξας)
- Φορτ Λόντερντεϊλ/Χόλιγουντ Διεθνές (Φλόριντα)
- Διεθνές Αεροδρόμιο Βαλτιμόρης/Ουάσινγκτον (Μέριλαντ)
- Διεθνές Αεροδρόμιο Σινσινάτι/Βόρειου Κεντάκι (Κεντάκι)
- Διεθνές Χονολουλού (Χαβάη)
- Διεθνές Αεροδρόμιο Ντένβερ (Κολοράντο)
Το shutdown, που συμπληρώνει σήμερα 40 ημέρες και είναι ήδη το πιο μακρό στην ιστορία των ΗΠΑ, οφείλεται στο αδιέξοδο για τον προϋπολογισμό του ομοσπονδιακού κράτους εξαιτίας διαφωνιών των ρεπουμπλικάνων και των δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ιδίως για τις δαπάνες που αφορούν την ασφάλιση υγείας και την περίθαλψη.
Οι ρεπουμπλικάνοι και οι δημοκρατικοί συνεχίζουν να επιρρίπτουν οι μεν στους δε την ευθύνη για την κρίση
Το ότι δεν έχει εγκριθεί προϋπολογισμός σήμανε πως πολλές δημόσιες υπηρεσίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ χιλιάδες δημόσιοι λειτουργοί δουλεύουν απλήρωτοι και τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερη πίεση.
Οι ρεπουμπλικάνοι και οι δημοκρατικοί συνεχίζουν να επιρρίπτουν οι μεν στους δε την ευθύνη για την κρίση, ερίζοντας πως αφήνουν τους πολίτες να υποφέρουν για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη. Δημοσκοπήσεις ωστόσο υποδεικνύουν πως οι περισσότεροι Αμερικανοί προσάπτουν στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το ρεπουμπλικανικό κόμμα του το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη δημοσιονομική παράλυση.
