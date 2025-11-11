ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν

Η Γερουσία των ΗΠΑ ξεκίνησε την ψηφοφορία για το συμβιβαστικό πακέτο χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης Τραμπ.

Μετά από 41 ημέρες shutdown δηλαδή με διακοπή χρηματοδότησης της λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, επτά γερουσιαστές των Δημοκρατικών και ένας ανεξάρτητος (ο Άνγκους Κινγκ από το Μέιν που ανήκει στην Ομάδα των Δημοκρατικών) προσχώρησαν υπέρ της ψήφισης του προϋπολογισμού.

Οι γερουσιαστές ψήφισαν το βράδυ της Κυριακής να προχωρήσουν σε μια απόφαση που πέρασε από το σώμα με το οποίο επιτρέπεται να μπει κατευθείαν σε ψηφοφορία, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης για 41 ημέρες. Οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς με αντάλλαγμα μια μελλοντική ψηφοφορία σχετικά με την επέκταση ενισχυμένων επιδοτήσεων για την Προσιτή Ιατρική Περίθαλψη.

Οι διαπραγματεύσεις μέσω ανταλλαγμάτων είναι κάτι εξαιρετικά σύνηθες στη Γερουσία και την Βουλή των Αντιπροσώπων και θεωρείται απολύτως θεμιτός πολιτικός συμβιβασμός για να περάσει ένα νομοσχέδιο να εξυπηρετηθεί ένα άλλο.

Προσωρινή χρηματοδότηση για την κυβέρνηση των ΗΠΑ μέχρι τις 30 Ιανουαρίου

Η Γερουσία ψήφισε με 60-40 υπέρ της προώθησης του νομοσχεδίου της Βουλής, το οποίο θα χρησιμεύσει ως νομοθετικό μέσο για μια δικομματική συμφωνία για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών έργων, υποθέσεων βετεράνων, του υπουργείου Γεωργίας και του νομοθετικού κλάδου έως τις 30 Σεπτεμβρίου και του υπόλοιπου κράτους έως τις 30 Ιανουαρίου.

Αυτό προετοιμάζει το έδαφος για την επιστροφή της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ουάσινγκτον αργότερα αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να ψηφίσει το νομοσχέδιο με την ελπίδα να φτάσει στο Γραφείο Αποφάσεων του προέδρου Τραμπ για υπογραφή.

Οι Δημοκρατικοί υποχώρησαν υπό το βάρος των πιέσεων από τους απλήρωτους δημόσιους υπαλλήλους και τα κουπόνια τροφίμων που άφησαν χιλιάδες οικογένειες χωρίς τρόφιμα με ευθύνη και των δύο παρατάξεων.

Μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που οι Ρεπουμπλικανοί έχουν δεδομένη πλειοψηφία και από εκεί στο Γραφείο των Αποφάσεων του Ντόναλντ Τραμπ για να υπογραφεί και να τεθεί σε ισχύ.