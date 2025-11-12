Περού: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο
Πώς έγινε το δυστύχημα στο Περού
Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο εξετράπη και έπεσε σε χαράδρα στο νότιο Περού, μετέδωσε σήμερα ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός RPP.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Παναμερικανικό αυτοκινητόδρομο, στην επαρχία Αρεκίπα, όπως μετέδωσε η ίδια πηγή.
🚨In southern #Peru, a passenger bus plunged into a ravine after colliding with a truck. According to radio station RPP, at least 37 people died in the accident – 36 on the spot and one in the hospital. pic.twitter.com/2sIxG0WAjW
— News.Az (@news_az) November 12, 2025
Πώς συνέβη το δυστύχημα στο Περού
Τριανταέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Βάλτερ Οπόρτο, επικεφαλής υγείας της επαρχίας, επικαλούμενος πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο του δυστυχήματος.
Το λεωφορείο χτύπησε ένα βαν και βγήκε από τον δρόμο πέφτοντας σε μια χαράδρα, είπε ο Οπόρτο.
🇵🇪 PERÚ | 🚨 Tragedia en Arequipa: más de 30 muertos tras caída de bus a un abismo
👉 Un autobús de la empresa Llamosas cayó por un barranco de 200 metros en la carretera Panamericana Sur, tras chocar con una camioneta en el sector Ocoña, provincia de Camaná.
👉 El siniestro… pic.twitter.com/3y5MXbY3h1
— DNewsOK (@DNewsOK) November 12, 2025
Η τοπική κυβέρνηση της Αρεκίπα σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι 26 άνθρωποι νοσηλεύονται για τραυματισμούς, τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.
Πρόσθεσε ότι μια ανεπίσημη αναφορά από την τροχαία εθνικών οδών επιβεβαίωσε 16 θανάτους.
