Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος

Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη ανά πάσα στιγμή, αλλά το Κίεβο δεν έχει ανταποκριθεί σε προηγούμενες πρωτοβουλίες, δήλωσε ο προσωρινός επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Τουρκία, Αλεξέι Ιβάνοφ, στο TASS.

Τι φέρεται να ανέφερε ο Ιβάνοφ για τη Ρωσία

«Η ρωσική πλευρά έχει επανειλημμένα τονίσει ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις άμεσες διαπραγματεύσεις με την ουκρανική πλευρά, με την ουκρανική αντιπροσωπεία. Οι Τούρκοι εταίροι μας έχουν επίσης τονίσει επανειλημμένα ότι η πλατφόρμα της Κωνσταντινούπολης παραμένει στη διάθεσή μας, αυτές οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές», είπε.

«Εάν το Κίεβο δείξει πολιτική βούληση, είμαστε έτοιμοι για τέτοιες διαπραγματεύσεις ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε ο διπλωμάτης, σύμφωνα με το TASS.

Ο Ιβάνοφ υποστήριξε ότι η ρωσική πλευρά είχε διαβιβάσει μια σειρά προτάσεων κατά τη διάρκεια προηγούμενων γύρων διαπραγματεύσεων.