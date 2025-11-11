Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά

Η Ουκρανία και η Ρωσία εξέδωσαν αντικρουόμενες εκδοχές τη Δευτέρα για τις μάχες γύρω από το Μίρνογκραντ (ονομάζονταν Ντιμιτρόφ έως το 2016), μια πολιορκημένη πόλη ανατολικά του Ποκρόφσκ, την οποία οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν περικυκλώσει σχεδόν από όλες τις πλευρές, σύμφωνα με το Reuters.

Το Ποκρόφσκ αποτελεί βασικό στόχο των ρωσικών στρατευμάτων στην αργή τους προέλαση προς τα δυτικά για την κατάληψη της περιοχής του Ντόνετσκ, ενώ οι μάχες έχουν καταλάβει την περιοχή γύρω από το Μίρνογκραντ. Αναφορές από το μέτωπο υποδηλώνουν επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται προς χωριά στην περιοχή Ζαπορίζια, πιο νότια.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο της μάχης από καμία από τις δύο πλευρές. Ο ουκρανικός στρατός, σε δήλωση στο Facebook, ανέφερε ότι παρέδωσε προμήθειες στο Μίρνογκραντ και απομάκρυνε τις δυνάμεις που πολεμούσαν στην πόλη, συμπεριλαμβανομένων των τραυματιών.

«Οι ουκρανικές μονάδες διατηρούν με σιγουριά τις θέσεις τους και καταστρέφουν τους κατακτητές στις προσβάσεις προς την πόλη», ανέφερε. «Η εφοδιαστική υποστήριξη της πόλης είναι περίπλοκη, αλλά πραγματοποιείται.

Η Ουκρανία ισχυρίζεται πως συγκεντρώνει δυνάμεις για την (ανα)κατάληψη του Ποκρόφσκ

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι οι δυνάμεις του προωθούνται προς την πόλη, σημειώνοντας κέρδη σε δύο από τις συνοικίες της πόλης.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στην βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν τις θέσεις τους γύρω από το Ποκρόφσκ και το Ντομπροπίλια, μια πόλη στα βόρεια, όπου το Κίεβο δηλώνει ότι οι δυνάμεις του έχουν σημειώσει κέρδη.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, σε συνέντευξή του στη New York Post, δήλωσε ότι η Ρωσία συγκεντρώνει περίπου 150.000 στρατιώτες σε μια επιχείρηση για την κατάληψη του Ποκρόφσκ, με τη συμμετοχή μηχανοκίνητων ομάδων και ναυτικών ταξιαρχιών.

Ο Σίρσκι δήλωσε στην εφημερίδα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν τις αστικές περιοχές για να περιορίσουν την πρόοδο των ρωσικών στρατευμάτων και αντιμετωπίζουν επίσης ρωσικές μονάδες σαμποτάζ. «Συνεχίζονται οι μάχες και οι συγκρούσεις. Ο εχθρός πραγματοποιεί συνεχώς γρήγορες ελιγμούς», ανέφερε η εφημερίδα σύμφωνα με τα λεγόμενά του.

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως έχουν καταλάβει τρία χωριά

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν τρία χωριά κατά μήκος της γραμμής του μετώπου μήκους 1.000 χλμ. τις τελευταίες 24 ώρες, συμπεριλαμβανομένων δύο στην περιοχή Ζαπορίζια/Ζαπορόζιε, βορειοανατολικά της πόλης Χουλιάιπολε.

Το στρατιωτικό blog DeepState της Ουκρανίας, το οποίο χρησιμοποιεί αναφορές ανοιχτής πηγής για να παρακολουθεί τις θέσεις των δύο πλευρών, σημείωσε «σημαντική αύξηση των γκρίζων ζωνών» με αβέβαιο έλεγχο στην περιοχή Ζαπορίζια.

O Ρωσικός στρατός αναφέρει ότι στο Ποκρόφσκ/Κρασνοάρμεϊσκ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, «ρωσικές ομάδες επίθεσης διεξάγουν ενεργές επιθετικές επιχειρήσεις στη γειτονιά Ντίνας και στα βορειοδυτικά και ανατολικά τμήματα της κεντρικής περιοχής και καθαρίζουν τη δυτική βιομηχανική ζώνη. Τις τελευταίες 24 ώρες, έχουν απελευθερώσει 244 κτίρια», όπως μετέφερε το πρακτορείο TASS.