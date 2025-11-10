Οι αλάνες του Πειραιά ζωντανεύουν ξανά με ιστορίες, τέχνη και ποδόσφαιρο
Οι αλάνες του Πειραιά ζωντανεύουν ξανά με ιστορίες, τέχνη και ποδόσφαιρο στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά» .
Οι αλάνες του Πειραιά ζωντανεύουν ξανά, μετατρέποντας τις γειτονιές της πόλης, από τις 11 έως και τις 16 Νοεμβρίου, στις 19:00, σε σκηνές τέχνης, μνήμης και παιχνιδιού, φιλοξενώντας την 5η καλλιτεχνική παρέμβαση, στο πλαίσιο του νέου φεστιβάλ «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά».
Με ιστορίες, μνήμες και παιδικά όνειρα, οι αλάνες ενώνουν γενιές μέσα από το ποδόσφαιρο, τις τέχνες και τις ζωντανές αφηγήσεις. Ηθοποιοί, συγγραφείς και παλαίμαχοι θρύλοι του ποδοσφαίρου συναντιούνται εκεί όπου κάποτε αντηχούσαν παιδικές φωνές, γέλια και όνειρα, τις πλατείες και τα πάρκα που γέννησαν φιλίες και ιστορίες ζωής.
Μέσα από την τέχνη, «ξαναγεννιέται» το πνεύμα της γειτονιάς και της αληθινής συντροφικότητας. Γιατί στις αλάνες του Πειραιά, το ποδόσφαιρο δεν ήταν απλώς παιχνίδι, ήταν τρόπος ζωής, μια γλώσσα κοινή που ενώνει ανθρώπους, εποχές και συναισθήματα.
Όλες οι δράσεις του Φεστιβάλ «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά» είναι με ελεύθερη είσοδο.
Κατάθεση αναμνήσεων
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και Εθνικού θα καταθέσουν τις εμπειρίες τους και τις αναμνήσεις τους από τις αλάνες του Πειραιά.
Στην δράση στις 12/11, στα Βοτσαλάκια θα συμμετέχει και η Κ14 ομάδα του Εθνικού, καθώς και βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Εθνικού, ενώ οι βετεράνοι του Ολυμπιακού θα μιλήσουν για τις εμπειρίες τους στις 16/11, στην πλατεία Κοραή. Ο Δήμος Πειραιά στη σχετική του ανακοίνωση απευθύνει ευχαριστίες στον ΟΛΠ, στο Λιμενικό Σώμα και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.
Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο Πράξης «Καινοτόμες Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις, Δράσεις του Δήμου Πειραιά». Πρόγραμμα «Αττική» ΕΣΠΑ 2021-2027.
*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά
