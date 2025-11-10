Ξεκινά αύριο η νέα γραμμή εξπρές Πανόραμα-Mετρό Νέα Ελβετία

Με μια νέα λεωφορειακή γραμμή, την 58Μ, ενισχύεται ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη.

Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας η νέα γραμμή εξπρές 58Μ που θα συνδέει το Πανόραμα με τον σταθμό Μετρό Νέας Ελβετίας. Για τον ένα μήνα που το Μετρό αναστέλλει τη λειτουργία του προσωρινά λόγω των δοκιμαστικών διαδρομών, η μετεπιβίβαση θα γίνεται σε λεωφορεία της Γραμμής Μ1.

Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα ακολουθεί τη διαδρομή μέσω των οδών Στ. Καζαντζίδη, Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμης – Πανοράματος, Βενιζέλου, Κομνηνών, Μαντζαρίδη, Πέτρου Λεβαντή, Σταδίου, Πυθαγόρα και θα επιστρέφει μέσω της οδού Θέρμης Πανοράματος- Χαριλάου Θέρμης- Στέλιου Καζαντζίδη με αφετηρία και τερματισμό τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.

Ταυτόχρονα η υφιστάμενη λεωφορειακή γραμμή 58 παραμένει με τα ίδια λεωφορεία, χωρίς να αποδυναμώνεται.

Ι. Καϊτεζίδης: «Ενίσχυση και επέκταση της γραμμής σε δεύτερη φάση»

«Ξεκινά μία λεωφορειακή γραμμή που τη διεκδίκησα από την αρχή και η οποία θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης» δήώσε ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και πρόσθεσε:

«Η γραμμή εξπρές 58 Μ θα έχει και εγκάρσια διαδρομή μέσω του Ν751, εξυπηρετώντας το αίτημα των κατοίκων της περιοχής να συνδεθούν με τον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας.

Σε πρώτη φάση οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ΚΤΕΛ είναι περιορισμένες, αλλά είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο, τον ΟΣΕΘ, τα ΚΤΕΛ και τον ΟΑΣΘ ώστε από τη νέα χρονιά να προστεθούν επιπλέον λεωφορεία και να πετύχουμε την επέκταση της γραμμής μέχρι τη διασταύρωση του Χορτιάτη. Επίσης, συνεχίζουμε τη διεκδίκηση για την ενίσχυση και την επέκταση της Γραμμής 11Τ στην Πυλαία μας. Κάνουμε την αρχή σήμερα και συνεχίζουμε το έργο μας προσηλωμένοι στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας».