10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μέτρο από την Τρίτη λόγω έργων
Ξεκινά αύριο η νέα γραμμή εξπρές Πανόραμα-Mετρό Νέα Ελβετία
Αυτοδιοίκηση 10 Νοεμβρίου 2025 | 11:44

Ξεκινά αύριο η νέα γραμμή εξπρές Πανόραμα-Mετρό Νέα Ελβετία

Ενίσχυση των δυνατοτήτων των μετακινήσεων για τους κατοίκους του δήμου Πυλαίας Χολρτιάτη.

Με μια νέα λεωφορειακή γραμμή, την 58Μ, ενισχύεται ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη.

Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας η νέα γραμμή εξπρές 58Μ που θα συνδέει το Πανόραμα με τον σταθμό Μετρό Νέας Ελβετίας. Για τον ένα μήνα που το Μετρό αναστέλλει τη λειτουργία του προσωρινά λόγω των δοκιμαστικών διαδρομών, η μετεπιβίβαση θα γίνεται σε λεωφορεία της Γραμμής Μ1.

Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα ακολουθεί τη διαδρομή μέσω των οδών Στ. Καζαντζίδη, Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμης – Πανοράματος, Βενιζέλου, Κομνηνών, Μαντζαρίδη, Πέτρου Λεβαντή, Σταδίου, Πυθαγόρα και θα επιστρέφει μέσω της οδού Θέρμης Πανοράματος- Χαριλάου Θέρμης- Στέλιου Καζαντζίδη με αφετηρία και τερματισμό τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.
Ταυτόχρονα η υφιστάμενη λεωφορειακή γραμμή 58 παραμένει με τα ίδια λεωφορεία, χωρίς να αποδυναμώνεται.

Ι. Καϊτεζίδης: «Ενίσχυση και επέκταση της γραμμής σε δεύτερη φάση»

«Ξεκινά μία λεωφορειακή γραμμή που τη διεκδίκησα από την αρχή και η οποία θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης» δήώσε ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και πρόσθεσε:

«Η γραμμή εξπρές 58 Μ θα έχει και εγκάρσια διαδρομή μέσω του Ν751, εξυπηρετώντας το αίτημα των κατοίκων της περιοχής να συνδεθούν με τον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας.

Σε πρώτη φάση οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ΚΤΕΛ είναι περιορισμένες, αλλά είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο, τον ΟΣΕΘ, τα ΚΤΕΛ και τον ΟΑΣΘ ώστε από τη νέα χρονιά να προστεθούν επιπλέον λεωφορεία και να πετύχουμε την επέκταση της γραμμής μέχρι τη διασταύρωση του Χορτιάτη. Επίσης, συνεχίζουμε τη διεκδίκηση για την ενίσχυση και την επέκταση της Γραμμής 11Τ στην Πυλαία μας. Κάνουμε την αρχή σήμερα και συνεχίζουμε το έργο μας προσηλωμένοι στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης
Πήρε θέση 10.11.25

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης

Ομόφωνα το συνέδριο της ΚΕΔΕ τάχθηκε υπέρ ψηφίσματος που αφορά την αύξηση των πόρων που προβλέπονται για δήμους και περιφέρειες. καθώς και τον κεντρικό ρόλο των ΟΤΑ στη διαχείριση αυτών.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα
Οδικός χάρτης 08.11.25

Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα

Βασικά ζητούμενα και τα επόμενα διεκδικητικά βήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης περιγράφονται στο ψήφισμα του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη με πρωτοφανή συμμετοχή στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις
Δεν πάει άλλο 08.11.25

Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις

Στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ που θα τεθεί σε λίγη ώρα προς ψηφοφορία αναφέρθηκε από το βήμα του συνεδρίου ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου δηλώνοντας αποφασισμένος για δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
Η επιδίωξη 07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Να αποδειχθεί 07.11.25

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Βασίλης Σπανάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
Μήνυμα ενότητας 06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»
Δήμος Πατρέων 06.11.25

Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»

«Οι τράπεζες έχουν πάρει 52 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό για να κρατηθούν οι ιδιοκτήτες τους. Και τώρα έρχονται να δώσουν ψίχουλα, θέλοντας να φανούν ευεργέτες», ανέφερε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης

Σύνταξη
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση
Σύσκεψη στο Ηράκλειο 10.11.25

Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο

Σύνταξη
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια
«Ενεργειακός κόμβος» 10.11.25

Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι συμφωνίες θα φέρουν πόρους στα κρατικά ταμεία - «Η κυβέρνηση στο θέμα των υδρογονανθράκων προχωράει με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα» είπε

Σύνταξη
Μετρό: Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 από την Τρίτη λόγω έργων – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Από αύριο 10.11.25

Προσωρινές αλλαγές στο Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου - Τα έργα γίνονται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Σύνταξη
Βορίδης: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολίασε ο Βορίδης τη συνέντευξη Σαμαρά - «Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση μαζί του»

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι τα θέματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί - Σύμφωνα με τον ίδιο «τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους»

Σύνταξη
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης
Πήρε θέση 10.11.25

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης

Ομόφωνα το συνέδριο της ΚΕΔΕ τάχθηκε υπέρ ψηφίσματος που αφορά την αύξηση των πόρων που προβλέπονται για δήμους και περιφέρειες. καθώς και τον κεντρικό ρόλο των ΟΤΑ στη διαχείριση αυτών.

Σύνταξη
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια

Η NN Hellas εντάσσει επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Ομαδικά Ασφαλιστικά προγράμματα, προσφέροντας, σε όσες εταιρίες το επιλέγουν, ουσιαστική στήριξη στους εργαζομένους τους που προσπαθούν να γίνουν γονείς.

Σύνταξη
Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου – «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»
Μέσω social 10.11.25

Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου - «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»

H γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου είχε πέσει θύμα του 46χρονου ρασοφόρου YouTuber που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών»

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

