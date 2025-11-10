Ρωσία: Κρυπτο-δισεκατομμυριούχος σκοτώθηκε σε τροχαίο με Lamborghini – Το όχημα ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες
Ένας 36χρονος Ρώσος εκατομμυριούχος, μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων, σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η πολυτελής Lamborghini του τυλίχθηκε στις φλόγες.
Ένας 36χρονος Ρώσος εκατομμυριούχος, γνωστός στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα όταν η πολυτελής Lamborghini του ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο.
Το δυστύχημα, που σύμφωνα με τη βρετανική The Sun σημειώθηκε στην περιοχή Molzhaninovo, άφησε πίσω του καμένα συντρίμμια, σκορπισμένα χαρτονομίσματα και ακόμη έναν νεκρό.
Ο 36χρονος Alexei Dolgikh, οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητό του, αξίας 374.000 ευρώ, μαζί με τρεις φίλους του όταν, σύμφωνα με την Κρατική Επιθεώρηση Κυκλοφορίας, έχασε τον έλεγχο κι έπεσε με ταχύτητα 150 χλμ./ώρα πάνω σε προστατευτικό κιγκλίδωμα.
Στο δυστύχημα σκοτώθηκε και ο επιβάτης Ιβάν Σολοβιόφ, ενώ δύο ακόμη άτομα —ο 21χρονος Νικίτα Τεζίκοφ και ο 22χρονος Κιρίλ Μοχάλοφ— μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μπότκιν με πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα.
Πλάνα από το σημείο δείχνουν το υπερπολυτελές SUV αναποδογυρισμένο και φλεγόμενο, με χαρτονομίσματα ρουβλίων σκορπισμένα στο οδόστρωμα. Οι αρχές εκτιμούν ότι η υπερβολική ταχύτητα είναι η βασική αιτία του δυστυχήματος, ενώ η εισαγγελία έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
Ο Ντολγκίχ, του οποίου η περιουσία εκτιμάται σε εκατομμύρια δολάρια, είχε απασχολήσει τις ρωσικές αρχές στο παρελθόν, καθώς είχε μπει στη «μαύρη λίστα» των τραπεζών με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος. Μάλιστα, σύμφωνα με ρωσικά μέσα, είχε καταγραφεί 586 φορές για παραβάσεις του ΚΟΚ, κυρίως για υπερβολική ταχύτητα, από τη στιγμή που αγόρασε το Lamborghini πριν από 15 μήνες.
