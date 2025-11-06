Τρομακτικό βίντεο από το Μπρονξ – Αυτοκίνητο εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες
Η έκρηξη καταγράφηκε σε εντυπωσιακό βίντεο όπου φαίνονται οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί να υψώνονται πάνω από τον δρόμο.
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Μπρονξ, όταν ένα αυτοκίνητο εξερράγη ξαφνικά, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που φώτισε τον ουρανό της Νέας Υόρκης.
Επτά πυροσβέστες τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, καθώς προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε μπροστά από ένα κτίριο στην περιοχή Longwood.
Η έκρηξη, που σημειώθηκε περίπου στις 7:06 μ.μ. τοπική ώρα, καταγράφηκε σε βίντεο όπου φαίνονται οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί να υψώνονται πάνω από τον δρόμο.
«Τους τύλιξε ένα τείχος φωτιάς»
Ο επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος της Νέας Υόρκης, Τζον Εσποζίτο, περιέγραψε τη στιγμή της καταστροφής: «Υπήρχαν πολλά σκουπίδια και συντρίμμια στο πεζοδρόμιο που είχαν πάρει φωτιά. Υπήρχαν και μερικά αυτοκίνητα που καίγονταν. Και λίγο μετά την άφιξή μας στο σημείο, σημειώθηκε μια έκρηξη, μια τεράστια πύρινη σφαίρα».
Ο ίδιος πρόσθεσε συγκινημένος: «Ένα τείχος φωτιάς τους τύλιξε. Αυτό που τους απασχολούσε ήταν οι συνάδελφοί τους και οι οικογένειές τους. Και υπάρχει λόγος που σας αποκαλώ τους καλύτερους της Νέας Υόρκης».
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 8:19 μ.μ., σύμφωνα με το FDNY. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το απανθρακωμένο κουφάρι του οχήματος και τον δρόμο γεμάτο καμένα συντρίμμια και στάχτη.
Explosion in the Bronx New York city shows pedestrians fleeing to safety
Six firefighters were injured when a car exploded in the Bronx, sending a giant fireball into the sky on Wednesday evening, authorities said. The smoke-eaters were responding to a fire in front of a… pic.twitter.com/IUY01izDj1
— SubX.News® (@SubxNews) November 6, 2025
