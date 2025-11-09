Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έλεγχοι σε οικισμούς Ρομά – Συνεχίζονται οι περιπολίες σε Αγία Σοφία στα Διαβατά

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι εξονυχιστικοί έλεγχοι της ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Αστυνομίας σε οικισμούς Ρομά. Στόχος της ομάδας που άρχισε τις περιπολίες σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα – και σταδιακά προβλέπεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας – είναι η ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και η πρόληψη παραβατικότητας.

Για δεύτερη μέρα σήμερα, από τις 10 το πρωί έχουν αρχίσει οι περιπολίες και οι έλεγχοι εγγράφων και οχημάτων εντός του οικισμού Αγία Σοφία στα Διαβατά από πάνοπλους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Η δεύτερη μέρα έχει ως στόχο σύμφωνα με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό τον εντοπισμό ανήλικων οδηγών προκειμένου να ενημερώσουν τόσο τους ίδιους όσο και τους γονείς τους για τις συνέπειες του νόμου, ώστε να μην οδηγούν.

Για τον συγκεκριμένο οικισμό με τους 2.500 κατοίκους, πραγματοποιούνται περιπολίες ανά μισή ώρα καθ’ όλο το 24ωρο από 31 αστυνομικούς σε πλήρη ανάπτυξη. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και εκτός του οικισμού.

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τους οικισμούς των Ρομά

Ξεκίνησε από σήμερα το πρωί, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης των «οικισμών με ομάδες υψηλής εγκληματικότητας», με την εγκατάσταση των μονάδων αστυνομικών που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντός των οικισμών Ρομά της περιφέρειας.

Την έναρξη της λειτουργίας της δράσης στους οικισμούς Ρομά ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την παρουσίαση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, όπου και ανέπτυξε το σχετικό σχέδιο.

Σήμερα έπιασαν δουλειά οι αστυνομικοί στις περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί «ως υψηλής εγκληματικότητας», σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις περιοχές της επαρχίας και της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 15 Νοεμβρίου θα αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος αστυνόμευσης και στην Αττική.