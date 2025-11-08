Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ σε οικισμό Ρομά

Σε εξονυχιστικούς ελέγχους προχωρούν από σήμερα διμοιρίες της ομάδας ΟΠΚΕ στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία», στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη μέρα εφαρμογής του ειδικού σχεδίου της αστυνομίας με 24ωρη παρουσία μέσα σε οικισμούς, έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι στα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από τον οικισμό.

Οι εκπρόσωποι του οικισμού αναφέρουν στο thesspost.gr, υπογραμμίζουν ότι η αστυνομία είναι καλοδεχούμενη και στέλνουν μήνυμα προς τους κατοίκους να συμπεριφέρονται κόσμια ώστε να μη δημιουργηθούν εντάσεις.

«Όπως βλέπετε η αστυνομία είναι μέσα στον οικισμό Αγίας Σοφίας. Δεν προκαλούμε, συμπεριφερόμαστε κόσμια και, προσοχή», αναφέρουν.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση:

Ξεκίνησε το σχέδιο αστυνόμευσης σε οικισμούς Ρομά

Ξεκίνησε από σήμερα το πρωί, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης των «οικισμών με ομάδες υψηλής εγκληματικότητας», με την εγκατάσταση των μονάδων αστυνομικών που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντός των οικισμών Ρομά της περιφέρειας.

Την έναρξη της λειτουργίας της δράσης στους οικισμούς Ρομά ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την παρουσίαση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, όπου και ανέπτυξε το σχετικό σχέδιο.

Σήμερα έπιασαν δουλειά οι αστυνομικοί στις περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί «ως υψηλής εγκληματικότητας», σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις περιοχές της επαρχίας και της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 15 Νοεμβρίου θα αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος αστυνόμευσης και στην Αττική.