Την πρόσληψη στην ΕΛ.ΑΣ. 100 Ρομά σχεδιάζει, όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ», το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λίγες ημέρες μετά την αναγγελία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για εγκατάσταση δύναμης 70-100 αστυνομικών σε καταυλισμούς για τον έλεγχο της παραβατικότητας.

«Θα είναι καλύτερη η κατανόηση των επιλογών και των διεργασιών εντός της κοινότητας των Ρομά που οδηγούν στην παρανομία»

Η διαδικασία αυτή που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου έχει κύριο στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό αλλά και τη δημιουργία δικτύων πληροφοριών των αρχών ασφαλείας για την αντιμετώπιση των συμμοριών στα δυτικά προάστια της Αττικής, αλλά και όπου υπάρχει πυκνότητα Ρομά, καθώς η συγκεκριμένη κοινότητα θεωρείται ότι έχει μεγάλο μερίδιο (άνω του 50%-60%) στις κλοπές, στις διαρρήξεις αλλά και στις απάτες.

Τα στελέχη της λεωφόρου Κατεχάκη αναφέρουν ότι «έτσι θα είναι καλύτερη η κατανόηση των επιλογών και των διεργασιών εντός της κοινότητας των Ρομά που οδηγούν στην παρανομία καθώς και την οικογενειακή δομή ορισμένων συμμοριών».

Είναι ενδεικτικό ότι επιτελείς των αρχών ασφαλείας είχαν προχωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη σύσταση ειδικής επιτροπής για να υπάρξει υπέρβαση ορισμένων νομοτεχνικών ζητημάτων που αφορούν τον προσδιορισμό των προσόντων και των ιδιοτήτων των συγκεκριμένων υποψήφιων για πρόσληψη ενστόλων. Και αυτό γιατί οι Ρομά είναι έλληνες πολίτες και δεν θεωρήθηκε ευχερής ο σχετικός διαχωρισμός, προκειμένου να μη διατυπωθούν αιτιάσεις για διακρίσεις σε βάρος αυτής της κοινωνικής ομάδας, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευαισθησία.

Η απαραίτητη προϋπόθεση

Ετσι λοιπόν αποφασίστηκε τα τελευταία 24ωρα η πρόσληψη ως ειδικών φρουρών 100 Ρομά, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδίωμα Ρομανί, με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να μην αποκλείουν ορισμένοι από αυτούς να λειτουργούν συγκεκαλυμμένα ως «μυστικοί» αστυνομικοί.

Ζητούμενο για τους επιτελείς είναι η ανταπόκριση που θα υπάρξει από πολίτες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στο αίτημα ένταξης στην Αστυνομία και η αντιμετώπιση που θα τύχουν από τις κοινότητές τους. Οπως εξάλλου σημαντικά κρίνονται η διαχείριση ένστολων Ρομά και το εάν θα υπάρξουν ζητήματα «διάβρωσης» προς όφελος ορισμένων ποινικών.

Οι συγκεκριμένοι ειδικοί φρουροί αστυνομικοί θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές (όπως στην Ηλεία), όπου ζουν μεγάλες κοινότητες Ρομά. Μάλιστα, αν το σχετικό εγχείρημα επιτύχει, πιθανόν να υπάρξουν και νέες προσλήψεις από τη συγκεκριμένη κοινότητα στις αρχές ασφαλείας.

Αλλωστε, στελέχη της Κατεχάκη επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση βασίζεται – πέρα από τις προφανείς διαφοροποιήσεις – σε επιλογές ξένων διωκτικών υπηρεσιών όπως το FBI να προσλαμβάνουν αλλοδαπούς ενστόλους για την καλύτερη διαχείριση της εγκληματικότητας, που προέρχονται είτε σε γκέτο είτε σε λαθρεμπορικά δίκτυα από ομοεθνείς τους.

Έκρηξη σε κάθε είδους εγκληματική δραστηριότητα

Στελέχη των αρχών ασφαλείας εστιάζουν ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα σε εκθέσεις για το οργανωμένο έγκλημα κυρίως στον τομέα των κλοπών και των διαρρήξεων, όπου σημειώνεται ότι «οι εγχώριες ομάδες έχουν κυρίαρχο ρόλο (66,41% του συνόλου). Στις ελληνικές ομάδες κυρίαρχες – σε ποσοστό 81% – είναι οι ομάδες με μέλη, κατά συντριπτική πλειονότητα, Ρομά. Με τη συμμετοχή ατόμων της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας σε τέτοιου είδους εγκληματική δραστηριότητα να αυξάνεται καθημερινά.

Επιπλέον τους τελευταίους μήνες υπάρχει αύξηση της τάξης του 50% στις κάθε μορφής απάτες (καταγράφονται τουλάχιστον 25-30 σε καθημερινή βάση) με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Πρόκειται για τις γνωστές κομπίνες με τα υποτιθέμενα τροχαία, τους μετρητές της ΔΕΗ, τα τιμαλφή που πρέπει να μπουν σε… αλουμινόχαρτο για να μην καταστραφούν, κ.λπ.

Με πρωταγωνιστές πάλι σε αρκετές περιπτώσεις Ρομά που συμμετέχουν σε συμμορίες και φέρεται – σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. – να έχουν εντυπωσιακή οργάνωση στη δράση τους. Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνουν ότι είναι τέτοιο το εύρος και η συχνότητα αυτών των περιστατικών που όταν αστυνομικοί της Τροχαίας επιχειρούν να ειδοποιήσουν συγγενείς τραυματιών κ.λπ. σε τροχαία συμβάντα, δεν γίνονται πιστευτοί και δέχονται κατηγορίες για «απάτη σε βάρος τους»! Με συμπληρωματικές αναφορές όμως ότι «δεν πρέπει να υπάρχουν επικίνδυνες γενικεύσεις για αυτή την ευάλωτη κοινωνική ομάδα που αντιμετωπίζει πολλές δυσχέρειες και προκαταλήψεις».

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»