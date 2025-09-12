Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στο Ζεφύρι – Οκτώ συλλήψεις
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε οικισμό στην περιοχή του Ζεφυρίου, για την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί 14 ηχεία μεγάλης ισχύος καθώς και οπλισμός.
Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
Δείτε βίντεο:
