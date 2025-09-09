Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής για την αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το διήμερο 4 και 5 Σεπτεμβρίου
Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες της 4 και 5-9-2025, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Δεκάδες παραβάσεις του ΚΟΚ
Σκοπός της επιχείρησης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, βεβαιώθηκαν -92- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για μη χρήση προστατευτικής ζώνης, μη χρήση κράνους, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α.
Επιπλέον, ακινητοποιήθηκαν -16- οχήματα ενώ αφαιρέθηκαν -11- άδειες κυκλοφορίας και -12- άδειες ικανότητας οδήγησης.
Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση των τροχονομικών παραβάσεων στη Δυτική Αττική θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.
