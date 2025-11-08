Εύβοια: Τροχαίο με έναν τραυματία – ΙΧ τούμπαρε στη μέση του δρόμου
Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα - Η Αστυνομία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα
Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στην Εύβοια.
Ο οδηγός ενός τζιπ, που κινούνταν στο ύψος του Πανοράματος προς Βόρεια Εύβοια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο, το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στη μέση του δρόμου.
Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι εθελοντές Ψαχνών ΣΕΔΔΔ, Αστυνομία ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε έναν τραυματία, ο οποίος διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, σύμφωνα με το evima.gr.
Δείτε φωτογραφία από το τροχαίο
Όπως αναφέρουν οδηγοί διερχόμενων αυτοκινήτων, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο δρόμο καθώς βρέχει και υπάρχει μεγάλη ολισθηρότητα. Η Αστυνομία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα.
