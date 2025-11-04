Ροδόπη: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 64χρονο οδηγός δικύκλου – Συγκρούστηκε με ΙΧ
Το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό της Ροδόπης - Συνελήφθη ο 52χρνος οδηγός του ΙΧ
Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 64χρονος οδηγός μοτοποδηλάτου στην επαρχιακή οδό της Ροδόπης, μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει τα εξής:
Την 3-11-2025 το μεσημέρι, στην επαρχιακή οδό της Ροδόπης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε 64χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής. Σημειώνεται ότι ο 52χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σαπών.
