Κόρινθος: Βίντεο από σοκαριστικό τροχαίο με καραμπόλα τριών αυτοκινήτων
Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα στην Κόρινθο, προκαλώντας τρόμο στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς τα αυτοκίνητα κυριολεκτικά έπεφταν το ένα πάνω στο άλλο.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κόρινθο την Κυριακή στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα.
Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί η στιγμή της σύγκρουσης, όπου αρχικά φαίνεται ένα κόκκινο αυτοκίνητο να ακολουθεί μία ξέφρενη πορεία επί της οδού Πατρών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, μετά από σύγκρουση με μάντρα και να ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου.
Συγκρούσεις
Στη συνέχεια εμφανίζονται δυο ακόμα αυτοκίνητα οι οδηγοί των οποίων προσπάθησαν να το αποφύγουν, αλλά τα οχήματά τους συγκρούστηκαν μεταξύ τους.
Ο ανυποψίαστος οδηγός ενός τρίτου αυτοκινήτου που ακολουθεί, περνά ξυστά ανάμεσα από τα σταματημένα αυτοκίνητα για να σταματήσει λίγα μέτρα παρακάτω.
Δείτε το βίντεο του ekorinthos.gr:
- Αμερικανοί φιλάνθρωποι μεταφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε βρετανικές δομές
- Το κυβερνών VMRO ο μεγάλος νικητής των δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία
- Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Μίλαν – Ρόμα 1-0: Πήραν το ντέρμπι οι «ροσονέρι»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 03.11.2025]
- Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις