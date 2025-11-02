Κόρινθος: Βίντεο από σοκαριστικό τροχαίο με καραμπόλα τριών αυτοκινήτων

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κόρινθο την Κυριακή στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί η στιγμή της σύγκρουσης, όπου αρχικά φαίνεται ένα κόκκινο αυτοκίνητο να ακολουθεί μία ξέφρενη πορεία επί της οδού Πατρών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, μετά από σύγκρουση με μάντρα και να ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου.

Συγκρούσεις

Στη συνέχεια εμφανίζονται δυο ακόμα αυτοκίνητα οι οδηγοί των οποίων προσπάθησαν να το αποφύγουν, αλλά τα οχήματά τους συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Ο ανυποψίαστος οδηγός ενός τρίτου αυτοκινήτου που ακολουθεί, περνά ξυστά ανάμεσα από τα σταματημένα αυτοκίνητα για να σταματήσει λίγα μέτρα παρακάτω.

Δείτε το βίντεο του ekorinthos.gr: