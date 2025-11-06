Εύβοια: Ξεκόλλησε βράχος και έπεσε στον δρόμο από την έντονη βροχόπτωση
Συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα η κακοκαιρία που πλήττει την Εύβοια.
- Ισόβια σε νοσηλευτή που σκότωσε 10 ασθενείς του - Τους χορηγούσε θανατηφόρες δόσεις μορφίνης
- Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί
- Έντονη βροχόπτωση και χαλάζι στην Κρήτη - Γέμισε πέτρες και χώματα ο ΒΟΑΚ
- Οι τρεις φούσκες που απειλούν την παγκόσμια οικονομία
Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Η κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στην Εύβοια.
Ξεκόλλησε βράχος από την έντονη βροχόπτωση και έπεσε σε δρόμο, στην Εύβοια
Από την έντονη βροχόπτωση ξεκόλλησε βράχος και έπεσε στο οδόστρωμα στο δρόμο Κύμης – Μετοχίου.
Στη θέση «Κατάβολο»
Σύμφωνα με το evima, ένας μεγάλος βράχος ξεκόλλησε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και έπεσε στο οδόστρωμα τού περιφερειακού δρόμου Κύμης – Μετοχίου, στη θέση «Κατάβολο».
Η εθελοντική ομάδα τού Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών -Διασωστών Μετοχίου-Διρφύων έσπευσε αμέσως για να αποκαταστήσει την κατάσταση και να δοθεί με ασφάλεια ο δρόμος στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Επιδείνωση τις επόμενες μέρες
Να σημειωθεί πως από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας πρώτα στα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιο ανατολικά.
Σύμφωνα πάντως με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τις βραδινές ώρες της Πέμπτης αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βόρεια τμήματα της Κρήτης θα έχουν μεγάλη διάρκεια και ένταση, με έμφαση στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.
Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και το πρωί στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς.
- Αταμάν: «Είμαστε στην αγορά για έναν ψηλό – Η κατάσταση του Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρη»
- ΚΚΕ: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία
- Λονδίνο: Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Λούκας, αγοράζει αρχοντικό αξίας 40 εκατομμυρίων λιρών
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: «Δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές»
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι
- Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις