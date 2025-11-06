Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Η κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στην Εύβοια.

Ξεκόλλησε βράχος από την έντονη βροχόπτωση και έπεσε σε δρόμο, στην Εύβοια

Από την έντονη βροχόπτωση ξεκόλλησε βράχος και έπεσε στο οδόστρωμα στο δρόμο Κύμης – Μετοχίου.

Στη θέση «Κατάβολο»

Σύμφωνα με το evima, ένας μεγάλος βράχος ξεκόλλησε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και έπεσε στο οδόστρωμα τού περιφερειακού δρόμου Κύμης – Μετοχίου, στη θέση «Κατάβολο».

Η εθελοντική ομάδα τού Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών -Διασωστών Μετοχίου-Διρφύων έσπευσε αμέσως για να αποκαταστήσει την κατάσταση και να δοθεί με ασφάλεια ο δρόμος στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Επιδείνωση τις επόμενες μέρες

Να σημειωθεί πως από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας πρώτα στα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιο ανατολικά.

Σύμφωνα πάντως με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τις βραδινές ώρες της Πέμπτης αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βόρεια τμήματα της Κρήτης θα έχουν μεγάλη διάρκεια και ένταση, με έμφαση στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και το πρωί στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς.