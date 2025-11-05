Ερχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από την Παρασκευή

Αστατος θα παραμείνει ο καιρός και τις επόμενες μέρες της χώρας ενώ την Πέμπτη αναμένεται έντονα φαινόμενα κυρίως στα βόρεια της Κρήτης.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη η χώρα θα βρεθεί σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών οι οποίες θα δίνουν κατά περιόδους πολλές και επικίνδυνες βροχές.

Μάλιστα από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας πρώτα στα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιο ανατολικά.

Σύμφωνα πάντως με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τις βραδινές ώρες της Τετάρτης και την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βόρεια τμήματα της Κρήτης θα έχουν μεγάλη διάρκεια και ένταση, με έμφαση στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και το πρωί στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς.

Την Παρασκευή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν και μέσα στη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ στα βόρεια. Στο Ιόνιο από το απόγευμα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.