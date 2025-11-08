magazin
Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
Μέλπω Ζαρόκωστα: Ποια η κατάσταση της υγείας της αγαπημένης ηθοποιού μετά την έκτακτη νοσηλεία της
Μέλπω Ζαρόκωστα: Ποια η κατάσταση της υγείας της αγαπημένης ηθοποιού μετά την έκτακτη νοσηλεία της

Η 92χρονη ηθοποιός, Μέλπω Ζαρόκωστα πέρασε το καλοκαίρι μία σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της.

Σύνταξη
Ο Αλέξανδρος Παγουλάτος μίλησε για τη μητέρα του, Μέλπω Ζαρόκωστα, στην εκπομπή Buongiorno, του MEGA. Η 92χρονη ηθοποιός, Μέλπω Ζαρόκωστα πέρασε το καλοκαίρι μία περιπέτεια με την υγεία της και τις τελευταίες ημέρες αναρρώνει.

Ο γιος της ηθοποιού μίλησε για την κατάσταση της υγείας της.

«Μετά την περιπέτεια την καλοκαιρινή και τα προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα και κυρίως στην χολή, επανήλθε φυσιολογικά. Είναι κουρασμένη η γυναίκα, από όλα αυτά σε αυτή την ηλικία. Όμως σιτίζεται κανονικά», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Παγουλάτος για τη μητέρα του Μέλπω Ζαρόκωστα.

Μέλπω Ζαρόκωστα: «Επέστρεψε στο γηροκομείο και είναι καλά»

«Είναι μεγάλη σε ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις, δεν κινείται εύκολα, θέλει την φροντίδα της, είπε ο γιος της και συμπλήρωσε:

«Ανακτά την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα. Χαμογελάει, αλλά ξεκουράζεται, δεν υποφέρει, έχει φθορά στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει και μια φθορά σε όλα τα όργανα», συνέχισε.

Επιστροφή στο γηροκομείο

«Το καλό είναι ότι είναι πίσω στο γηροκομείο, που είναι ένας χώρος ευχάριστος για εκείνη. Είμαστε αρκετά χαρούμενοι γιατί ταλαιπωρηθήκαμε λίγο το καλοκαίρι και εμείς αλλά και εκείνη», τόνισε κλείνοντας.

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές
Ανατροπή 07.11.25
Ανατροπή 07.11.25

Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές

Την ώρα που όλοι περιμένουν το φινάλε του Stranger Things, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της πατέρα Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying. Τελικά, τι τρέχει μεταξύ τους;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
Νέες φήμες 07.11.25
Νέες φήμες 07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy
Άπερκατ 07.11.25
Άπερκατ 07.11.25

Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι «μεταμορφώθηκε» προκειμένου να υποδυθεί την Κρίστι Μάρτιν στην ταινία Christy. Ωστόσο, πλέον, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο
Επόμενο βήμα 06.11.25
Επόμενο βήμα 06.11.25

Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τιμοτέ Σαλαμέ στα 29 του χρόνια μοιάζει έτοιμος για το επόμενο βήμα στη ζωή του και μίλησε στη Vogue για τη δημιουργικότητα, τη φήμη και τα παιδιά.

Σύνταξη
Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»
Fizz 06.11.25
Fizz 06.11.25

Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»

Ο ντράμερ Ντένι Σέιγουελ των Wings, του συγκρότημα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles δήλωσε σε ένα νέο βιβλίο ότι θεωρούσε αυτή την κίνηση «την τέλεια απάντηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»
Αιματοχυσία 06.11.25
Αιματοχυσία 06.11.25

Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»

Τι κι αν στα απόνερα του 2024 κατάφεραν να «θάψουν το τσεκούρι του πολέμου» και να οριστικοποιήσουν τους όρους του διαζυγίου τους; Δέκα μήνες μετά, οι σταρ του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζονται για έναν νέο γύρο «αιματοχυσίας».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
Fizz 06.11.25
Fizz 06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θα το μετανιώσεις μια μέρα: Το διαδίκτυο «σταύρωσε» τον Μπρούκλιν που έχασε τη μεγάλη ημέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ
Στην πυρά 06.11.25
Στην πυρά 06.11.25

Θα το μετανιώσεις μια μέρα: Το διαδίκτυο «σταύρωσε» τον Μπρούκλιν που έχασε τη μεγάλη ημέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ συνεχίζεται, με τον Μπρούκλιν να μην βρίσκεται στο πλευρό του πατέρα του Ντέιβιντ την ημέρα που χρίστηκε Ιππότης. Και το διαδίκτυο δεν χαρίστηκε στον νεαρό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μου έκαψε και το τελευταίο εγκεφαλικό κύτταρο – Ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τα γυρίσματα του Dune: Part Three
Κάψα 06.11.25
Κάψα 06.11.25

Μου έκαψε και το τελευταίο εγκεφαλικό κύτταρο – Ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τα γυρίσματα του Dune: Part Three

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ένα από τα νέα πρόσωπα του έπους του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three, που θα βγει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2026.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα
Ελλάδα 08.11.25
Ελλάδα 08.11.25

Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα

Στην περίπτωση της Φωκίδας αλλά και της Βοιωτίας, τα δύο αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα από την Αττική, οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες, ενώ τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή
Πολιτική αντιπαράθεση 08.11.25
Πολιτική αντιπαράθεση 08.11.25

Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή

Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατηγόρησαν την κυβέρνηση για τη διαχείριση του μακελειού στα Βορίζια - Τι απάντησε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
«All's Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα
Όλα λάθος 08.11.25
Όλα λάθος 08.11.25

«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα

Οι Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πάλσον, Τεγιάνα Τέιλορ και Νίσι Νας-Μπετς συμπληρώνουν το καστ της σειράς All’s Fair, το οποίο αφορά μια γυναικεία εταιρεία δικηγόρων διαζυγίων που εκπροσωπούν αποκλειστικά γυναίκες πελάτισσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωση εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα
Κόσμος 08.11.25
Κόσμος 08.11.25

Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωση εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα

To βίντεο έγινε αμέσως viral. Eκατομμύρια άνθρωποι από όλη την Κίνα παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ μέσω του διαδικτύου, και ο Τσεν λειτουργεί σαν «καθρέφτης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Κικίλιας: Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Δεν υπάρχουν άβατα
Απαιτείται συναίνεση 08.11.25
Απαιτείται συναίνεση 08.11.25

Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα για την οπλοκατοχή, λέει ο Βασίλης Κικίλιας - «Δεν υπάρχουν άβατα»

«Απαιτείται διακομματική συναίνεση» για το ζήτημα του αφοπλισμού υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας - Τι είπε για τις ενεργειακές συμφωνίες και τα ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Ευχές Μητσοτάκη και Δένδια για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – «Δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας»
Ένοπλες Δυνάμεις 08.11.25
Ένοπλες Δυνάμεις 08.11.25

Ευχές Μητσοτάκη και Δένδια για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – «Δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας»

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχήθηκαν στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας για τη γιορτή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύνταξη
Στον Πανιώνιο ο Στέντμον Λέμον
Μπάσκετ 08.11.25

Στον Πανιώνιο ο Στέντμον Λέμον

Ενίσχυση για τον μπασκετικό Πανιώνιο, με τους «κυανέρυθρους» να ανακοινώνουν την απόκτξση του Αμερικανού φόργουορντ, Στέντμον Λέμον.

Σύνταξη
Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις
Δεν πάει άλλο 08.11.25
Δεν πάει άλλο 08.11.25

Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις

Στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ που θα τεθεί σε λίγη ώρα προς ψηφοφορία αναφέρθηκε από το βήμα του συνεδρίου ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου δηλώνοντας αποφασισμένος για δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς
Κόσμος 08.11.25
Κόσμος 08.11.25

«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από την στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτωβρίου 2023.

Σύνταξη
Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 08.11.25
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)

Η Γκάις τερμάτισε στην 3η θέση του σουηδικού πρωταθλήματος, εξασφάλισε θέση στα προκριματικά του Conference και ο κόσμος της το γιορτάζει με «Ώπα ώπα» από Νότη Σφακιανάκη!

Σύνταξη
Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens
English edition 08.11.25
English edition 08.11.25

Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens

Citizens who had not applied by November 5 now receive a Personal Number automatically, streamlining identification for public services. Corrections are underway to reconcile discrepancies across government records

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 11:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια – Σε φυλακές εκτός Κρήτης έχουν μεταφερθεί οι δύο τραυματίες
Ελλάδα 08.11.25
Ελλάδα 08.11.25

Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια - Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ - Σε διαφορετικές φυλακές μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ της συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύνταξη
Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)
NBA 08.11.25
NBA 08.11.25

Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)

Ένας... σεληνιασμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στη νίκη επί των Σικάγο Μπουλς για το NBA Cup και έσπασε -ένα ακόμη- ιστορικό ρεκόρ.

Σύνταξη
