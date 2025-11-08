Μέλπω Ζαρόκωστα: Ποια η κατάσταση της υγείας της αγαπημένης ηθοποιού μετά την έκτακτη νοσηλεία της

Ο Αλέξανδρος Παγουλάτος μίλησε για τη μητέρα του, Μέλπω Ζαρόκωστα, στην εκπομπή Buongiorno, του MEGA. Η 92χρονη ηθοποιός, Μέλπω Ζαρόκωστα πέρασε το καλοκαίρι μία περιπέτεια με την υγεία της και τις τελευταίες ημέρες αναρρώνει.

Ο γιος της ηθοποιού μίλησε για την κατάσταση της υγείας της.

«Μετά την περιπέτεια την καλοκαιρινή και τα προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα και κυρίως στην χολή, επανήλθε φυσιολογικά. Είναι κουρασμένη η γυναίκα, από όλα αυτά σε αυτή την ηλικία. Όμως σιτίζεται κανονικά», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Παγουλάτος για τη μητέρα του Μέλπω Ζαρόκωστα.

Μέλπω Ζαρόκωστα: «Επέστρεψε στο γηροκομείο και είναι καλά»

«Είναι μεγάλη σε ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις, δεν κινείται εύκολα, θέλει την φροντίδα της, είπε ο γιος της και συμπλήρωσε:

«Ανακτά την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα. Χαμογελάει, αλλά ξεκουράζεται, δεν υποφέρει, έχει φθορά στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει και μια φθορά σε όλα τα όργανα», συνέχισε.

Επιστροφή στο γηροκομείο

«Το καλό είναι ότι είναι πίσω στο γηροκομείο, που είναι ένας χώρος ευχάριστος για εκείνη. Είμαστε αρκετά χαρούμενοι γιατί ταλαιπωρηθήκαμε λίγο το καλοκαίρι και εμείς αλλά και εκείνη», τόνισε κλείνοντας.