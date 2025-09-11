Μέλπω Ζαρόκωστα: Με σοβαρά προβλήματα υγείας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο από το Γηροκομείο Αθηνών
Η 92χρονη αγαπημένη ηθοποιός αντιμετωπίζει με γενναιότητα τη σοβαρή κατάσταση της υγείας της.
- Δίδυμοι Πύργοι - 11η Σεπτεμβρίου: Η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος
- Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα -Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
- Λένα Σαμαρά: Την Κυριακή το μνημόσυνο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού
- Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Δύσκολες στιγμές βιώνει το τελευταίο διάστημα, μία από τις τελευταίες μεγάλες ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, η Μέλπω Ζαρόκωστα.
Μέλπω Ζαρόκωστα: Δίνει τον αγώνα της με την υγεία της
Η καταξιωμένη ηθοποιός, μεταφράστρια, συγγραφέας του θεάτρου και του κινηματογράφου μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Γηροκομείο Αθηνών, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, σε δημόσιο νοσοκομείο από τον μονάκριβο γιο της Αλέξανδρο Παγουλάτο.
Τα συσσωρευμένα προβλήματα υγείας των τελευταίων ετών που αντιμετωπίζει η σπουδαία ηθοποιός είναι αρκετά και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβές το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί.
Η Μέλπω Ζαρόκωστα μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία μέχρι σήμερα, για να διαγνωστεί η πάθηση της.
Τι λέει ο γιος της για την κατάσταση που βρίσκεται η μητέρα του
«Η μητέρα μου είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε με νηφαλιότητα και ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν. Ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και να την έχουμε ξανά δίπλα μας» υποστηρίζει ο γιος της. Η Μέλπω Ζαρόκωστα, στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει με μεγάλη γενναιότητα τον καρκίνο, ωστόσο δεν χάνει ούτε στιγμή το χιούμορ της και την αισιοδοξία της.
Για την κατάσταση της υγείας της μεγάλης ηθοποιού και μεταφράστριας ενημερώθηκε κι η πρόεδρος από το Σπίτι του Ηθοποιού Αννα Φόνσου.
- Ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ παύθηκε από τα καθήκοντά του – Αποκαλύφθηκε η σχέση του με τον Έπσταϊν
- Μπλεξίματα για την Τσέλσι: Κατηγορείται για 74 παραβάσεις από την αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου
- Art Athina 2025: Η μεγαλύτερη συνάντηση των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, θα συμβεί στο Ζάππειον Μέγαρο
- Δημογραφικό: Σκληρή εικόνα με το πρώτο κουδούνι – Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία
- Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας – Επιχειρούν επτά εναέρια, ήχησε το 112
- Σλούκας: «Πρώτη φορά παίζω τετράδα με την Εθνική – Η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις