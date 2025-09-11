Μέλπω Ζαρόκωστα: Με σοβαρά προβλήματα υγείας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο από το Γηροκομείο Αθηνών

Δύσκολες στιγμές βιώνει το τελευταίο διάστημα, μία από τις τελευταίες μεγάλες ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, η Μέλπω Ζαρόκωστα.

Μέλπω Ζαρόκωστα: Δίνει τον αγώνα της με την υγεία της

Η καταξιωμένη ηθοποιός, μεταφράστρια, συγγραφέας του θεάτρου και του κινηματογράφου μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Γηροκομείο Αθηνών, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, σε δημόσιο νοσοκομείο από τον μονάκριβο γιο της Αλέξανδρο Παγουλάτο.

Τα συσσωρευμένα προβλήματα υγείας των τελευταίων ετών που αντιμετωπίζει η σπουδαία ηθοποιός είναι αρκετά και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβές το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία μέχρι σήμερα, για να διαγνωστεί η πάθηση της.

Τι λέει ο γιος της για την κατάσταση που βρίσκεται η μητέρα του

«Η μητέρα μου είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε με νηφαλιότητα και ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν. Ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και να την έχουμε ξανά δίπλα μας» υποστηρίζει ο γιος της. Η Μέλπω Ζαρόκωστα, στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει με μεγάλη γενναιότητα τον καρκίνο, ωστόσο δεν χάνει ούτε στιγμή το χιούμορ της και την αισιοδοξία της.

Για την κατάσταση της υγείας της μεγάλης ηθοποιού και μεταφράστριας ενημερώθηκε κι η πρόεδρος από το Σπίτι του Ηθοποιού Αννα Φόνσου.