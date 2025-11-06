Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης στο Ιππικό Κέντρο Ανδραβίδας

Το Ιππικό Κέντρο Ανδραβίδας αναβαθμίστηκε. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν, οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου έχουν μετατρέψει πλέον το Ιππικό Κέντρο σε μία σύγχρονη υποδομή, αντάξια της πολιτιστικής, ιστορικής και αθλητικής κληρονομιάς της πόλης της Ανδραβίδας που είναι συνυφασμένη με τους ιππείς και το άλογο.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, στο Ιππικό Κέντρο πραγματοποιήθηκαν εργασίες ύψους 600.000 ευρώ που περιλάμβαναν την κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας περίπου 200 τ.μ. για την εξυπηρέτηση των εκθεσιακών και αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα ο ευρύτερος περιβάλλοντας χώρος αναβαθμίστηκε.

Σημείο αναφοράς για τους ιππείς

«Αναβαθμίσαμε και δώσαμε πνοή σε έναν χώρο με μεγάλη ιστορική αξία, σε έναν χώρο που αποτελεί σύμβολο για τον Δήμο μας, αλλά και για όλη την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα. Το νέο Ιππικό Κέντρο Ανδραβίδας θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους ιππείς και φίλους της ιππασίας σε όλη τη χώρα. Ήταν καθήκον μας να παραδώσουμε στους δημότες ένα σύγχρονο Ιππικό Κέντρο Ανδραβίδας. Κάναμε πράξη την δέσμευσή μας!», τόνισε ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γιάννης Λέντζας.

