Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας

Ήταν το μακρινό 2017 όταν μπήκε για τελευταία φορά στο πλατό της σειράς Suits. Αυτό ήταν και το «αντίο» της στον κόσμο του Χόλιγουντ, καθώς μερικούς μήνες μετά η Μέγκαν Μαρκλ θα παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάρι και από τότε θα αφοσιωθεί στα… γαλαζοαίματα καθήκοντά της.

Βέβαια αυτά δεν πήγαν και πάρα πολύ καλά. Η δούκισσα του Σάσσεξ κατάφερε και έκανε έξαλλη όλη τη βασιλική οικογένεια (και την Αγγλία), αποφάσισε με τον Χάρι να μετακομίσουν στην Καλιφόρνια, βρίσκονται σε κόντρα με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν ντοκιμαντέρ, σόου μαγειρικής, podcasts και καμιά φορά κάνουν κάποια περιοδεία σε άλλες χώρες για να θυμάται ο κόσμος ότι έχουν τίτλους.

Αυτή τη στιγμή, η Μέγκαν Μαρκλ είναι κόκκινο πανί για τους βρετανούς, στις ΗΠΑ δεν φαίνεται να τη συμπαθούν και ιδιαίτερα, ενώ οι αρχικές συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων που είχε κλείσει με το Netflix δεν ανανεώθηκαν. Άρα, η λύση ήταν μια: η επιστροφή.

Όχι όμως στην Αγγλία, αλλά στη μεγάλη οθόνη. Μετά από 8 χρόνια, η 44χρονη μπήκε και πάλι σε ένα κινηματογραφικό πλατό για την ταινία Close Personal Friends, της Amazon MGM, δίπλα στη Λίλι Κόλινς, τη Μπρι Λάρσον και τον Τζακ Κουέιντ. Βέβαια, η Μέγκαν Μαρκλ θα υποδυθεί τον εαυτό της.

«Είναι μια μεγάλη στιγμή για τη Μέγκαν αυτή, καθώς επιστρέφει σε κάτι που πραγματικά αγαπάει» είπε μια πηγή στη The Sun. «Εννοείται ότι ο Χάρι στη στηρίζει, καθώς θέλει να κάνει πράγματα που της φέρνουν χαρά».

Μάλιστα, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, έκανα την πρώτη εμφάνιση στο πλατό της ταινίας. «Ήταν πολύ χαλαρή και χαρούμενη. Συστήθηκε σε όλο το συνεργείο και έμοιαζε πολύ γλυκιά» είπε μια πηγή στο People.