Απόφαση «πιλότος» για τη συνέχιση της λειτουργίας των ΕΛ.ΤΑ.

Μια μια αποτελεσματική όπως μπορεί να αποδειχθεί κίνηση, Δήμος της Περιφέρειας αυξάνει τις πιθανότητες του να διατηρηθεί το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην περιοχή του. Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ζίτσας, αποφασίστηκε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και των Διοικήσεων του Υπερταμείου και των ΕΛ.ΤΑ..

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παραχώρηση χώρου στο κτίριο του πρώην Δημοτικού καταστήματος στη Ζίτσα, προκειμένου να στεγαστεί εκεί το ταχυδρομικό κατάστημα της περιοχής, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Μειώνονται τα λειτουργικά κόστη

«Με την απόφασή μας αυτή οι διοικήσεις του Υπερταμείου και των ΕΛ.ΤΑ. μετά την παρέλευση της τρίμηνης παράτασης που έδωσαν για τη λειτουργία των περιφερειακών καταστημάτων δεν θα μπορούν να επικαλεσθούν αυξημένα λειτουργικά κόστη για το κατάστημα στον οικισμό της Ζίτσας καθώς θα τα καλύψει όλα ο Δήμος», ανέφερε σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος εισηγούμενος το θέμα που συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Ζίτσας