Απόφαση «πιλότος» για τη συνέχιση της λειτουργίας των ΕΛ.ΤΑ.
Δημοτική Αρχή παραχωρεί ακίνητο στα ΕΛΤΑ προκειμένου να μειωθούν τα λειτουργικά κόστη και να παραμείνει στην περιοχή.
- Σύλληψη Ρώσου μοναχού - Αρνήθηκε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα στους αστυνομικούς
- Πώς ο αρχαιότερος πολιτισμός της Αμερικής επέζησε από μια κλιματική καταστροφή
- Ποιοι αντιδρούν στην αμοιβή του 1 τρισ. που απαιτεί ο Μασκ από την Tesla
- Ο Άντονι Χόπκινς παραδέχεται ότι απάτησε τη δεύτερη σύζυγό του και ήλπιζε «να βρει κι αυτή εραστή»
Μια μια αποτελεσματική όπως μπορεί να αποδειχθεί κίνηση, Δήμος της Περιφέρειας αυξάνει τις πιθανότητες του να διατηρηθεί το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην περιοχή του. Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ζίτσας, αποφασίστηκε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και των Διοικήσεων του Υπερταμείου και των ΕΛ.ΤΑ..
Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παραχώρηση χώρου στο κτίριο του πρώην Δημοτικού καταστήματος στη Ζίτσα, προκειμένου να στεγαστεί εκεί το ταχυδρομικό κατάστημα της περιοχής, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της λειτουργίας του.
Μειώνονται τα λειτουργικά κόστη
«Με την απόφασή μας αυτή οι διοικήσεις του Υπερταμείου και των ΕΛ.ΤΑ. μετά την παρέλευση της τρίμηνης παράτασης που έδωσαν για τη λειτουργία των περιφερειακών καταστημάτων δεν θα μπορούν να επικαλεσθούν αυξημένα λειτουργικά κόστη για το κατάστημα στον οικισμό της Ζίτσας καθώς θα τα καλύψει όλα ο Δήμος», ανέφερε σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος εισηγούμενος το θέμα που συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης.
*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Ζίτσας
- Ένα αντίο στην καινοτόμο σχεδιάστρια μόδας Marina Yee – Μία εκ των «Έξι της Αμβέρσας»
- Λίγες φορές μιλάει έτσι ο αντίπαλος…
- Δείκτης μισθών ΕΚΤ: Μόνο το 10% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις
- Γουλβς: Ο Ρουί Βιτόρια υποψήφιος αντικαταστάτης του Περέιρα στη Γουλβς
- Κοινωνική ανισότητα: «Καύσιμο» στη «μηχανή» του Μαμντάνι
- Συνάντηση Κικίλια με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέικομπ Χέλμπεργκ – «Θα συνεργαστούμε προς όφελος της μέσης οικογένειας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις