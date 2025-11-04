Το Περού διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό για τη χορήγηση ασύλου στην Μπέτσι Τσάβες
«Εχθρική ενέργεια» χαρακτήρισε το Περού την έναρξη διαδικασίας στο Μεξικό για τη χορήγηση ασύλου στην Μπέτσι Τσάβες και διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις μαζί του.
Το Περού αποφάσισε να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό, όπως ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών στη Λίμα, επικαλούμενο την απόφαση των μεξικανικών αρχών να ξεκινήσουν τη διαδικασία χορήγησης ασύλου στην περουβιανή πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες (φωτογραφία του Judicial of Peru στο Χ, επάνω, από τη σύλληψη της Μπέτσι Τσάβες, κέντρο, στο Περού στις 20 Ιουνίου 2023).
Tο Μεξικό διέπραξε «εχθρική ενέργεια» ξεκινώντας διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Μπέτσι Τσάβες
Ο υπουργός Εξωτερικών Ούγο ντε Σέλα είπε σε δημοσιογράφους ότι το Μεξικό διέπραξε «εχθρική ενέργεια» ξεκινώντας διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Μπέτσι Τσάβες, η οποία είχε διατελέσει πρωθυπουργός του Περού για λιγότερο από δύο εβδομάδες (από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2022), επί προεδρίας Πέδρο Καστίγιο.
Σύλληψη Καστίγιο
Ο Καστίγιο καθαιρέθηκε και συνελήφθη στα τέλη του 2022, αφότου επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο.
Εκτοτε παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του για απόπειρα πραξικοπήματος.
Πηγή: ΑΠΕ
