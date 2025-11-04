Το Περού αποφάσισε να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό, όπως ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών στη Λίμα, επικαλούμενο την απόφαση των μεξικανικών αρχών να ξεκινήσουν τη διαδικασία χορήγησης ασύλου στην περουβιανή πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες (φωτογραφία του Judicial of Peru στο Χ, επάνω, από τη σύλληψη της Μπέτσι Τσάβες, κέντρο, στο Περού στις 20 Ιουνίου 2023).

Tο Μεξικό διέπραξε «εχθρική ενέργεια» ξεκινώντας διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Μπέτσι Τσάβες

Luego de que la ex ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, ingresara a la residencia de la Embajada de México en Lima, donde solicitó asilo político, el Ministro de Relaciones Exteriores de 🇵🇪 Hugo de Zela, anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con 🇲🇽 pic.twitter.com/bFJcJPDsPS — Enrique Sánchez (@enriquereporte) November 3, 2025

Ο υπουργός Εξωτερικών Ούγο ντε Σέλα είπε σε δημοσιογράφους ότι το Μεξικό διέπραξε «εχθρική ενέργεια» ξεκινώντας διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Μπέτσι Τσάβες, η οποία είχε διατελέσει πρωθυπουργός του Περού για λιγότερο από δύο εβδομάδες (από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2022), επί προεδρίας Πέδρο Καστίγιο.

📄Comunicado Oficial 040-25: El Perú rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos Mexicanos. 👉https://t.co/iPtpjDjclU pic.twitter.com/wL4Utptlsw — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 3, 2025

Σύλληψη Καστίγιο

Ο Καστίγιο καθαιρέθηκε και συνελήφθη στα τέλη του 2022, αφότου επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο.

Εκτοτε παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του για απόπειρα πραξικοπήματος.

Πηγή: ΑΠΕ