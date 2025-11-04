Νέος αυτοδιοικητικός θεσμός-Ξεκίνημα στην Κρήτη

Με τη δημοσίευση της επίσημης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αρχίζει και επίσημα η διαδικασία στελέχωσης του Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στον Δήμο Χερσονήσου.

Ο Δήμος Χερσονήσου ενεργοποιεί έναν θεσμό-τομή, έχοντας εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες πιθανότατα πρώτος σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας αποτελεί έναν θεσμικό μηχανισμό που λειτουργεί σαν εσωτερικός φρουρός δεοντολογίας, διαφάνειας και ηθικής συμπεριφοράς, όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή. Το έργο του εκτείνεται σε τρεις κρίσιμους άξονες:

Υποστήριξη των υπαλλήλων σε θέματα όπως η σύγκρουση συμφερόντων, η ηθική παρενόχληση, η διαφθορά και η επαγγελματική δεοντολογία. Ο Σύμβουλος λειτουργεί ως εμπιστευτικός συνομιλητής και διαμεσολαβητής.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, με δράσεις που ενισχύουν την κουλτούρα ακεραιότητας και ενδυναμώνουν τις διοικητικές δομές.

Συνεργασία με τη διοίκηση για την ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης, την παρακολούθηση της εφαρμογής τους και την υποβολή ετήσιων εκθέσεων για την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η δημοτική Αρχή, η επιλογή του Συμβούλου γίνεται με αυστηρά κριτήρια, ενώ η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και διαφανής, με στόχο την ανάδειξη προσώπων υψηλής ηθικής και επαγγελματικής επάρκειας. Η ενεργοποίηση του Γραφείου στον Δήμο Χερσονήσου σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη λειτουργία της δημοτικής διοίκησης. Ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας δεν αποτελεί απλά μια διοικητική καινοτομία του Δήμου, αλλά και μια πολιτική επιλογή που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θωρακίζει τη δημόσια λειτουργία.

«Κορυφαία θεσμική εξέλιξη»

«Η διαδικασία για την επιλογή Συμβούλου Ακεραιότητας στον Δήμο μας, που έχει εκκινήσει εδώ και καιρό κι επισφραγίζεται με την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης από την Αρχή Διαφάνειας, αποτελεί μια κορυφαία θεσμική εξέλιξη» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου για να προσθέσει:

«Δεν είναι απλώς η εφαρμογή ενός νόμου. Είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι ο Δήμος Χερσονήσου επιλέγει να λειτουργεί με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στον πολίτη. Ο θεσμός αυτός θα αποτελέσει θεμέλιο για μια διοίκηση που εμπνέει εμπιστοσύνη και υπηρετεί με ήθος».