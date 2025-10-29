newspaper
29.10.2025 | 23:40
Σεισμός στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ρεθύμνου
Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι
Οικονομία 29 Οκτωβρίου 2025 | 23:00

Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι

Η ψηφιοποίηση της κοινωνικής προστασίας μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, αν σχεδιάζεται ερήμην των δικαιούχων. Τι συστήνει η Εurofound. Έλλειψη λογοδοσίας διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας σε δέκα κράτη μέλη της Ε.Ε., ανάμεσά τους και στην Ελλάδα, μελετά μεγάλη έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Εurofound).

Η δημοσιοποίηση της μελέτης συνέπεσε χρονικά με τη νέα ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία «τραβάει» το αυτί της ελληνικής πολιτείας για τα κενά στο σύστημα Κοινωνικής Προστασίας. Φαίνεται πως η ψηφιοποίηση από μόνη της δεν αρκεί, όταν υπάρχει έλλειμμα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Kατακερματισμένο το σύστημα κοινωνικής προστασίας

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει, ότι στο πεδίο των Δαπανών Κοινωνικής Προστασίας, το σύστημα συνεχίζει να είναι κατακερματισμένο ως προς τις κατηγορίες και τον αριθμό των κοινωνικών επιδομάτων. Επιπλέον, σημειώνει ότι «δεν έχει θεσμοθετηθεί ένας ισχυρός και αποτελεσματικός μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης της κοινωνικής πολιτικής, έτσι ώστε τα επιδόματα να χορηγούνται σε αυτούς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη».

Έλλειψη λογοδοσίας

Σε άλλο σημείο της Έκθεσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει «παντελή έλλειψη λογοδοσίας και μη υποβολή εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους νομικών προσώπων, στα οποία συγκαταλέγονται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Σημειωνει δε, ότι «η αυναμία κατάρτισης των λογαριασμών τους δεν έχει έως σήμερα αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά παρά τις
συνεχείς νομοθετικές παρατάσεις της σχετικής προθεσμίας».

Oι συστάσεις της Εurofound

Η έκθεση της Eurofound, τονίζει ότι η ψηφιοποίηση της κοινωνικής προστασίας, δεν πρέπει να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται ερήμην των άμεσα ενδιαφερόμενων. Οφείλουν δηλαδή οι υπεύθυνοι χάραξης κοινωνικής πολιτικής όχι απλώς να ακούνε τις φωνές όλων των κοινωνικών εταίρων, αλλά να τους καθιστούν συμμέτοχους. Οι δικαιούχοι των επιδομάτων, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλισης και υγείας, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών πρεπει να ενημερώνονται με σαφήνεια για τις αλλαγές και να εμπλέκονται ενεργά στις διαδικασίες της ψηφιακής μετάβασης.  Επίσης συστήνεται να αξιολογούνται από τους πολίτες οι διαδικασίες κοινωνικής προστασίας, ώστε να διορθώνονται τα προβλήματα

Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν είδαμε να συμβαίνει στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο καταβολής των κοινωνικών επιδομάτων, της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ.

Το ψηφιακό χάος με την προπληρωμένη κάρτα

Από τα μέσα Μαρτίου, σχεδόν όλα τα βασικά επιδόματα (ανεργίας, γονικής άδειας, γέννησης παιδιού, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κ.ά) καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω προπληρωμένης πιστωτικής κάρτας. Οι δικαιούχοι μπορούν να «σηκώσουν» από την τράπεζα μόνο το 50% του επιδόματος, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μόνο για ηλεκτρονικές αγορές – με POS ή διαδικτυακά.

Από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του μέτρου, υπήρξε βροχή καταγγελιών από τους δικαιούχους, ότι με το σπάσιμο του επιδόματος στα δύο, αδυνατούν να πληρώσουν οικονομικές υποχρεώσεις, όπως η πληρωμή του ενοικίου, δάνεια, λογαριασμούς, κοινόχρηστα.

Τις αδυναμίες της προπληρωμένης κάρτας είχε αναδείξει και ο Συνήγορος του Πολίτη, ζητώντας από την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα, για να διορθωθούν λάθη και αδικίες. Εκτός από τα πρακτικά προβλήματα είχε τονίσει ότι εγείρεται και νομικό ζήτημα.  Παροχές για τις οποίες πληρώνει ο ασφαλισμένος όσο δουλεύει,  όπως το επίδομα ανεργίας και μητρότητας, έχουν την ίδια νομική φύση με τις συντάξεις. Όπως δεν μπορεί το κράτος να υποχρεώσει τον συνταξιούχο να χρησιμοποιήσει τη μισή του σύνταξη ως «ηλεκτρονικό κουπόνι», έτσι δεν μπορεί να απαγορεύσει στον άνεργο να χρησιμοποιήσει το σύνολο του πενιχρού επιδόματος με τον τρόπο που επιθυμεί.

Συνεχίζονται τα προβλήματα

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, η ΔΥΠΑ και ο ΟΠΕΚΑ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση τον Ιούλιο, όπου ενημέρωναν  ότι τα παράπονα των πολιτών «αξιολογούνται από τις υπηρεσίες και εάν διαπιστωθεί η ανάγκη για επιμέρους τροποποιήσεις προς διευκόλυνση συγκεκριμένων ομάδων δικαιούχων, εντός του πλαισίου της μεταρρύθμισης, αυτές θα ανακοινωθούν».

Μολονότι είχαν υπάρξει διαρροές για μερική αναθεώρηση του μέτρου – π.χ. για αύξηση του ποσού που μπορεί να σηκώσει ο δικαιούχος σε μετρητά στο 75% – τελικά δεν υπήρξε καμία μέριμνα. Οι μόνοι που εξαιρέθηκαν από την προπληρωμένη κάρτα ήταν τα άτομα με οπτική αναπηρία, για αυτονόητους λόγους.

Οι διαμαρτυρίες για τον ψηφιακό προκρούστη στην προπληρωμένη κάρτα συνεχίζονται μέχρι σήμερα, οχτώ μήνες μετά την αρχική εφαρμογή του μέτρου.

Τα υπέρ και τα κατά της ψηφιοποίησης

Όπως σημειώνει το Eurofound, η ψηφιοποίηση της κοινωνικής προστασίας μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, να βελτιώσει την πρόσβαση εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας και σε περιοχές χωρίς δημόσιες υπηρεσίες, να μειώσει το στίγμα, να αυξήσει την ανταπόκριση και να μειώσει το διοικητικό κόστος.

Ωστόσο, μπορεί επίσης να επιδεινώσει τις ανισότητες μέσω του ψηφιακού αποκλεισμού, να περιορίσει τις ευκαιρίες παραπομπής και υποστήριξης και να αυξήσει τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο – π.χ. για το απόρρητο των δεδομένων ή για κυβερνοεπιθέσεις.

Αλγοριθμικός ρατσισμός

Η ψηφιοποίηση της κοινωνικής προστασίας, ενώ θεωρητικά μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες σφάλματος και προκαταλήψεων, σε αρκετές περιπτώσεις έχει συμβεί το αντίθετο. Όποιοι έχουν δει την ταινία του Κεν Λόουτς «Εγώ ο Ντάνιελ Μπλέικ», έχουν μια σαφή ιδέα του πώς οι «αντικειμενικοί» αλγόριθμοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να «τσεκουρώσουν» επιδόματα, με ολέθρια αποτελέσματα για τους δικαιούχους.

Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα «αλγοριθμικού ρατσισμού» έρχονται από τη Γαλλία και την Ολλανδία, δύο χώρες που έχουν (ακόμα) ισχυρό σύστημα κοινωνικής προστασίας.

Στη Γαλλία, το ταμείο οικογενειακών επιδομάτων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να απονέμει βαθμολογίες «κινδύνου υπερπληρωμής» στους δικαιούχους. Αξιολογεί δηλαδή τις πιθανότητες που έχει κάποιος να λαμβάνει χρήματα που δεν δικαιούται. Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών αιτήθηκαν και απέκτησαν πρόσβαση στον αλγόριθμο. Αποδείχθηκε ότι το σύστημα προέβαινε σε διακρίσεις εις βάρος οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, ανέργων, ατόμων που έμεναν υποβαθμισμένες συνοικίες, δαπανούσαν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για ενοίκιο ή εργάζονταν ενώ ήταν ανάπηροι. Ολόκληρες κοινωνικές ομάδες βαθμολογούνταν ως «υψηλής επικινδυνότητας» και αντιμετώπιζαν αποκλεισμούς.

Ολλανδικό σκάνδαλο

Στην Ολλανδία, ξέσπασε τεράστιο σκάνδαλο όταν αποδείχθηκε ότι αντίστοιχο αλγοριθμικό μοντέλο ελέγχου των κοινωνικών παροχών στοχοποιούσε συστηματικά άτομα με χαμηλό εισόδημα ή μεταναστευτική καταγωγή. Μεταξύ 2005-2019, πάνω από 26.000 οικογένειες κατηγορήθηκαν άδικα από τις ολλανδικές φορολογικές αρχές, για απάτη στα επιδόματα παιδιού, λόγω «αλγοριθμικών διακρίσεων».

Για παράδειγμα τα ξενόγλωσσα ονόματα και η διπλή υπηκοότητα θεωρούνταν παράγοντες κινδύνου. Κατά συνέπεια, πολλοί χρεώθηκαν, μερικοί κατέληξαν στη φτώχεια, έχασαν τα σπίτια και τις δουλειές τους και είδαν τα παιδιά τους να μπαίνουν σε ιδρύματα. Το συγκεκριμένο σύστημα δεν χρησιμοποιείται πλέον και το Ολλανδικό κράτος βρίσκεται σε διαδικασία αποζημίωσης των οικογενειών που βλάφθηκαν. Εκτός από τους δεκάδες χιλιάδες γονείς που βαφτίστηκαν «απατεώνες», πολλοί περισσότεροι υπέστησαν αδικαιολόγητες αναμονές, απορρίψεις, οικονομική ανασφάλεια, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και κοινωνικό στίγμα.

World
Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Wall Street
Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Stream newspaper
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Οικονομία 29.10.25
Οικονομία 29.10.25

Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας

Σταθερές έμειναν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ στην Ελλάδα σημείωσαν μικρή αύξηση. Πόσο κοστίζει ρεύμα και φυσικό αέριο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»
Διεθνής Οικονομία 29.10.25
Διεθνής Οικονομία 29.10.25

Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»

Στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ, των προέδρων ΗΠΑ – Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» – Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τράπεζα της Ελλάδος: Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα –  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση
ΤτΕ 29.10.25
ΤτΕ 29.10.25

Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα -  Το 35,5% του εισοδήματος για στέγαση

Καμπανάκι για το στεγαστικό χτυπάει η νέα Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Πάνω από το 1/3 του εισοδήματος των νοικοκυριών πηγαίνει για έξοδα στέγασης, μακράν το υψηλότερο στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κύρια κατοικία
Στεγαστική κρίση 29.10.25
Στεγαστική κρίση 29.10.25

Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2026 - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Σύνταξη
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»
Euroleague 30.10.25

Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»

Ο Βασίλης Σπανούλης νίκησε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τον τεχνικό της Μονακό να δηλώνει πως αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο για αυτόν, απέναντι στην ομάδα με την οποία πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του.

Σύνταξη
Serie A: Επιβλητική Ίντερ» επί της Φιορεντίνα (3-0), εκτός έδρας νίκη η Κρεμονέζε στη Γένοβα (2-0)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Επιβλητική η Ίντερ» κόντρα στη Φιορεντίνα (3-0) - Νίκη μέσα στη Γένοβα η Κρεμονέζε (2-0)

Αντίδραση από την Ίντερ μετά την ήττα από τη Νάολι, η οποία με τρία πανέμορφα γκολ νίκησε 3-0 τη Φιορεντίνα κι ανέβηκε στην 3η θέση. Μεγάλο διπλό επί της Τζένοα με 2-0 η Κρεμονέζε.

Σύνταξη
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)

Ο αγωνιστικός κατήφορος της Λίβερπουλ συνεχίζεται, αφού οι «ρεντς» διασύρθηκαν (0-3) στο Λιγκ Καπ από την Κρίσταλ Πάλας. Ήττα 2-0 από την Άρσεναλ και για την «ελληνική» Μπράιτον, με τους Τζίμα και Κωστούλα να παίζουν βασικοί - Προκρίθηκαν Τσέλσι (3-4) και Σίτι (1-3).

Σύνταξη
«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία

«Έχουμε 6 κλειστά σχολεία και 6 σχολεία που λειτουργούν μόνο μια φορά τη μέρα, προτείνουν διαδικτυακά μαθήματα»

Σύνταξη
«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Στη Μαγιόρκα 29.10.25

«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»

Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος ξεκαθαρίζει τη σχέση του με την Νταϊάνα και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση μαζί της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Euroleague 29.10.25

Η βαθμολογία της Euroleague (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό και την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής

Σύνταξη
Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου
Στο MEGA! 29.10.25

Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου

Δυο ξεχωριστές καλεσμένες υποδέχτηκε στην πρεμιέρα του φετινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος. Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου έδωσαν ρυθμό και μελωδία!

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»
Κόσμος 29.10.25

Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»

Η Βενεζουέλα μέσω του στρατηγού Ντομίνγκο Ερνάντες Λάρες, ανακοίνωσε πως κατέστρεψε δύο στρατόπεδα υποστήριξης Κολομβιανών εμπόρων ναρκωτικών στο έδαφός της

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)

Με τέσσερα γκολ σε 31 (2′ Ιβανούσετς, 12′ Κωνσταντέλιας, 17’πεν. Ντεσπόντοφ, 31′ Μύθου), ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα την ΑΕΛ με 4-1 και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας μετά από δύο παιχνίδια.

Σύνταξη
Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.10.25

Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;

Καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται ραγδαία, η τεχνολογία υπόσχεται να προσφέρει λύσεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο φροντίδας τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)
Euroleague 29.10.25

«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού και ο θρυλικός τενίστας «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε ξανά το σύνθημα των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς
Euroleague 29.10.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς

Ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης νίκησε τον «δάσκαλο» Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να επικρατεί της Παρτιζάν (97-84) παραμένοντας στην κορυφή της Euroleague, πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Οικονομία 29.10.25

Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας

Σταθερές έμειναν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ στην Ελλάδα σημείωσαν μικρή αύξηση. Πόσο κοστίζει ρεύμα και φυσικό αέριο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
