newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.08.2025 | 18:45
Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη – Μήνυμα του 112
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας
Οικονομία 11 Αυγούστου 2025 | 20:26

Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Mπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να διακηρύσσει ότι στηρίζει το παιδί και την οικογένεια, όμως η Ελλάδα παραμένει ουραγός στα οικογενειακά επιδόματα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Spotlight

Nέο ρεπορτάζ του Εuronews Business για τα οικογενειακά επιδόματα στην Ευρώπη, απονέμει στην Ελλάδα την προτελευταία θέση, λίγο πιο πάνω από τη Βουλγαρία.

Όπως αναφέρεται, οι οικογενειακές  παροχές συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, αλλά οι κρατικές δαπάνες ανά άτομο ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Το ρεπορτάζ επικαλείται τα πιο πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία της Eurostat που αφορούν το έτος 2022 (δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2025). Κατά μέσο όρο οι χώρες της ΕΕ δαπάνησαν 852 ευρώ κατ’ άτομο, για οικογενειακά επιδόματα. Πρόκειται για ένα ποσό που έχει αυξηθεί κατά 47% σε σύγκριση με το 2012.

Στην Ελλάδα το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε άτομο είναι 264 ευρώ το χρόνο – λιγότερο από το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οφείλουμε πάντως να αναγνωρίσουμε ότι σε σύγκριση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης έχει συντελεστεί πρόοδος, με ονομαστικές αυξήσεις που αγγίζουν το 57% μεσοσταθμικά (από 167 ευρώ το 2012).

Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, την ίδια περίοδο στη Βουλγαρία τα οικογενειακά επιδόματα υπερδιπλασιάστηκαν, από τα 99 στα 211 ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ως οικογενειακά επιδόματα «όλες τις παροχές σε είδος ή σε χρήμα που αποσκοπούν στην κάλυψη οικογενειακών δαπανών βάσει της εθνικής νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης κάθε κράτους μέλους». Περιλαμβάνουν επιδόματα γονικής άδειας και ανατροφής παιδιών, καθώς και την αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος όταν ένας γονέας σταματά να εργάζεται. Στα οικογενειακά επιδόματα εμπίπτουν επίσης οι παροχές παιδικής μέριμνας για εργαζόμενους γονείς (π.χ. επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού).

Δαπάνες για οικογενειακά επιδόματα στην ΕΕ (ευρώ κατ’άτομο) – Πηγή: Eurostat/επεξεργασία Euronews

Χάσμα Βορρά-Νότου και στα οικογενειακά επιδόματα

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η στήριξη για την οικογένεια είναι πιο γενναιόδωρη στις χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, από ό,τι στη Νότια και την Ανατολική Ευρώπη.

Τα πιο πλουσιοπάροχα οικογενειακά επιδόματα δίνει στους κατοίκους του το κρατίδιο του Λουξεμβούργου, με σχεδόν 3.800 ευρώ ανά άτομο. Πρόκειται άλλωστε για τη χώρα με τον υψηλότερο  μέσο προσαρμοσμένο μισθό πλήρους απασχόλησης, που έχει ξεπεράσει πλέον τα 81.000 ευρώ ετησίως (έναντι 17.000 ευρώ στην Ελλάδα)

Γαλαντόμες στη στήριξη της οικογένειας είναι και οι σκανδιναβικές χώρες: Η Νορβηγία ξοδεύει κατά μέσο όρο 2.277 ευρώ ανά άτομο για οικογενειακά επιδόματα, η Δανία 1.87 και η Σουηδία 1449 ευρώ.

Η Φινλανδία και η Ισλανδία επίσης πρωτοπορούν, με 1.874 και 1.440 ευρώ κατ’ άτομο αντίστοιχα.

«Οι σκανδιναβικές χώρες και η Γαλλία παραμένουν μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες συνολικές δαπάνες για οικογενειακές παροχές, αν και η προσέγγισή τους βασίζεται περισσότερο σε παροχές σε είδος, όπως η φροντίδα των παιδιών, οι οποίες δεν αποτυπώνονται πλήρως στα μέτρα για τις παροχές σε μετρητά ανά κάτοικο», δήλωσε στο Εuronews Business η δρ. Αν Νταγκέρ, καθηγήτρια κοινωνικής πολιτικής στο πανεπιστήμιο του Μπράιτον της Βρετανίας.

Η Γερμανία (1.616 ευρώ), η Ελβετία (1.375 ευρώ), η Αυστρία (1.340 ευρώ) και η Ιρλανδία (1.026 ευρώ) δαπανούν επίσης πάνω από 1.000 ευρώ ανά άτομο. Το Βέλγιο (976 ευρώ) και η Γαλλία (867 ευρώ) βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά δεν φτάνουν τα 1.000 ευρώ.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι τα οικογενειακά επιδόματα στην Ολλανδία είναι σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, στα 670 ευρώ ανά άτομο (διαφορά 160 ευρώ).

Επίσης χαμηλότερα από τον μέσο όρο βρίσκονται η Ιταλία και η Ισπανία, με 524 και 427 αντίστοιχα, μολονότι ανήκουν στις τέσσερις μεγαλυτερες οικονομμίες της ΕΕ (μετά τη Γερμανία και τη Γαλλία).

Επιφυλάξεις για τη μεθοδολογία

Αρμόδιοι επιστήμονες εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι συγκρίσιμα τα ποσά των οικογενειακών επιδομάτων από χώρα σε χώρα, αφού δεν κατανέμουν τις παροχές με τον ίδιο τρόπο.

«Ορισμένες χώρες εστιάζουν στην υποστήριξη των γονέων ή των κηδεμόνων ενός παιδιού. Άλλες εστιάζουν στα ίδια τα παιδιά και τους φοιτητές. Κάποιες οικογενειακές παροχές είναι καθολικές, άλλες είναι στοχευμένες», δηλώνει στο Εuronews ο Γκρεγκ Στρμπαν, καθηγητής δικαίου της Εργασίας και της Κοινωνικης Ασφάλισης στο πανεπιστήμιο της Λουμπλιάνα στη Σλοβενία. O ίδιος αναφέρει ότι μορφές οικογενειακών επιδομάτων μπορεί να είναι και κάποια επιδόματα αναπηρίας ή κοινωνικά βοηθήματα.

Πώς έχουν αλλάξει τα οικογενειακά επιδόματα τα τελευταία 10 χρόνια;

Μεταξύ 32 χωρών τα οικογενειακά επιδόματα ανά άτομο μειώθηκαν σε μόνο δύο χώρες: Στη Νορβηγία κατά 5% (-130 ευρώ) και στην Κύπρο κατά 18% (μείον 62 ευρώ).

Ωστόσο δεν πρόκειται για συγκρίσιμα μεγέθη. Όπως είδαμε η Νορβηγία έχει τις δεύτερες υψηλότερες κατά κεφαλήν δαπάνες για οικογενειακά επιδόματα, ενώ η Κύπρος είναι ουραγός, στην τρίτη χειρότερη θέση μετά την Ελλάδα.

Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Πολωνία (320%), τη Λετονία (245%) και τη Λιθουανία (198%).

Οι οικογενειακές παροχές ανά άτομο υπερδιπλασιάστηκαν επίσης στην Εσθονία (125 %), τη Σερβία (115 %), τη Βουλγαρία (112 %), την Ισλανδία (110 %) και την Κροατία (101 %).

Η αύξηση ήταν κάτω του 30 % στο Λουξεμβούργο, την Αυστρία, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ιρλανδία. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες παρείχαν ήδη υψηλότερες παροχές, με εξαίρεση την Ουγγαρία.

Διαφορετικές προτεραιότητες

«Οι δαπάνες για οικογενειακές παροχές ανά άτομο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ από το 2012, αλλά οι παράγοντες αυτής της αύξησης διαφέρουν επίσης σημαντικά μεταξύ των χωρών», δήλωσε η δρ Νταγκέρ.

Για παράδειγμα, οι εντυπωσιακές αυξήσεις των οικογενειακών επιδομάτων σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, συνδέονται με επιλεκτικές πολιτικές προώθησης των γεννήσεων, που αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών γονιμότητας και τη στήριξη των παραδοσιακών οικογενειακών μοντέλων. Η βρετανίδα καθηγήτρια θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες στρατηγικές, που απαιτούν υψηλή χρηματοδότηση, αντανακλούν μια ευρύτερη συντηρητική στροφή σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Η ίδια συμπληρώνει ότι σε παρόμοια ρότα κινείται και η Ιταλία, επί της πρωθυπουργίας της Τζόρτζια Μελόνι, από το 2022.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι επιδοματικές πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως το εφάπαξ επίδομα γέννησης παιδιού, που αυξήθηκε στα 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί (από 2.000 ευρώ, με αναδρομική ισχύ από το 2023), κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Διαφορετική στόχευση έχουν επιδόματα με καθολική ισχύ, όπως το καθολικό επίδομα τέκνου που εισήγαγε η Λιθουανία το 2018. Η μεταρρύθμιση αυτή είχε ως κύριο στόχο τη μείωση της παιδικής φτώχειας και τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην στήριξη, ιδίως για τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα που είχαν προηγουμένως αποκλειστεί από τα φορολογικά συστήματα, εξηγεί η δρ Ντάγκερ.

Στην Ελλάδα τα νοικοκυριά με δύο εργαζομενους γονείς και δύο παιδιά (με πράσινο) έχουν αναλογικά μεγαλύτερες κρατήσεις απο τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά χωρίς παιδί (σκούρο μπλε) / πηγή: Eurostat-επεξεργασία Εuronews

Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, αναφέρεται στο δημοσίευμα του Euronews ως αρνητικό παράδειγμα. Όπως τονίζεται, η αύξηση των δαπανών για οικογενειακά επιδόματα είναι πολύ μικρή, ενώ τα ποσοστά γονιμότητας είναι επίμονα χαμηλά.

Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της Eurostat, τα οικογενειακά επιδόματα στην Ελλάδα αποτελούν μόνο το 5,5% του συνόλου των κοινωνικών επιδομάτων, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι σχεδόν 8,2%. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι στην Ελλάδα η φορολογία προς το παρόν δεν φαίνεται να ευνοεί ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τις «τιμωρεί» κιόλας.

Από τον σχετικό πίνακα που παραθέτει το Εuronews, βασισμένο σε στοιχεία της Eurostat για τη διαφορά μικτού και καθαρού μισθού, προκύπτει ότι ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα που ζει σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό, χωρίς παιδιά, βάζει στην τσέπη ως καθαρό ποσό το 75,2% των μικτών αποδοχών του. Ένα νοικοκυριό με δυο εργαζόμενους γονείς και δύο ανήλικα παιδιά, εισπράττει αναλογικά μικρότερο ποσοστό των ακαθάριστων αποδοχών, το 74,1% (αφού όσο αυξάνεται το εισόδημα, αυξάνονται οι κρατήσεις). Ένα μονογονεϊκό νοικοκυριό στην Ελλάδα, με δύο παιδιά, εισπράττει ως καθαρό ποσό το 77% των μικτών αποδοχών του εργαζόμενου γονέα.

Αντιθέτως, κατά μέσο όρο στην ΕΕ οι μονογονεϊκές οικογένειες έχουν πολύ μεγαλύτερες ελαφρύνσεις, εισπράττοντας ως καθαρό ποσό σχεδόν το 83% του μικτού μισθού

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Κόσμος
Ουκρανία: Έκτακτη σύνοδος κορυφής την Τετάρτη – «Παρόντες» Τραμπ και Ζελένσκι

Ουκρανία: Έκτακτη σύνοδος κορυφής την Τετάρτη – «Παρόντες» Τραμπ και Ζελένσκι

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες
Ισότητα φύλων 11.08.25

Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες

Οι γυναίκες εργαζόμενες αμείβονται κατά μέσο όρο 17% λιγότερο από τους άντρες. Η ψαλίδα στις συντάξεις ξεπερνάει το 20%. Τι μετρα λαμβάνει το υπουργείο Εργασίας για τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Δασμών συνέχεια 11.08.25

Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε - Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί - Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί
Workcation 11.08.25

Δουλειά μετά διακοπών στην Αθήνα: Όνειρο για ψηφιακούς νομάδες, εφιάλτης για τους ντόπιους

Η Αθήνα θεωρειται η δεύτερη χειρότερη πόλη στην ΕΕ για να βρει κανείς ποιοτική εργασία. Όμως σε νέα έρευνα πολυεθνικής εταιρείας, η Αθήνα πλασάρεται στις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για «workcation».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις
Το ταξιδιωτικό κοινό 11.08.25

Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη - Νέα μείωση στις αφίξεις

Η τουριστική εικόνα σε αριθμούς - Η Σαντορίνη εμφανίζει πτώση 7% στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων ταξιδιωτών εξωτερικού, ενώ η Μύκονος είναι σταθερή σε σχέση με το 2024

Κώστας Ντελέζος
Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα
Πακέτο ΔΕΘ 11.08.25

Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Το οικονομικό επιτελείο έχει καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα 1,2 - 2 δισ. ευρώ τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι μετά τις θερινές διακοπές - Έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης στο πακέτο της ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
Γραφήματα 10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 11.08.25

Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)

Ο Νταμίρ Τζουμχούρ, νυν Νο. 56 και πρώην Νο. 23 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε το 2022, όταν διαγνώστηκε με οξεία παγκρεατίτιδα - «Δεν ήξερα αν θα ζήσω, δεν ξέρω πως τα κατάφερα».

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του
Φιλαράκια 11.08.25

Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του

«Όσο δύσκολο και αν ήταν για όλους μας και για τους θαυμαστές, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι έτσι είναι καλύτερα. Χαίρομαι που δεν πονάει πια», είπε μεταξύ άλλων η Τζένιφερ Άνιστον για τον Μάθιου Πέρι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγκάλιασε και συγχώρεσε τον άντρα που την άφησε χήρα μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη
Συγκλονιστική στιγμή 11.08.25

Αγκάλιασε και συγχώρεσε τον άντρα που την άφησε χήρα μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη

Η Ρετζίνα Τζόνσον, χήρα, που έχασε τον άντρα της σε τροχαίο με εγκατάλειψη, συγχώρεσε τον οδηγό γιατί ο Θεός της είπε «πως χρειάζεται μια αγκαλιά από την μαμά του»

Σύνταξη
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος
Ράγισαν καρδιές 11.08.25

Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, ποιοι έδωσαν το «παρών» από τον πολιτικό κόσμο - Συγκίνησε ο πρώην πρωθυπουργός στον επικήδειο που εκφώνησε για «τη δική του Λένα»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς
Λόγω Αλάσκας 11.08.25

Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς

Διαδικτυακή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, με αφορμή την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Θα συμμετάσχουν ο Αμερικανός και ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύνταξη
Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»
Ανάρτηση 11.08.25

Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, οι U2 ανάρτησαν στον λογαριασμό τους στο Instagram ένα κείμενο στο οποίο χαρακτηρίζουν την πολιτική του Νετανιάχου ως «βάρβαρη» και «ανήθικη».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν
Ποδόσφαιρο 11.08.25

Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν

Ο Κίνγκσλι Κομάν αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου με προορισμό την Αλ Νασρ, αφού οι δύο ομάδες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Γάλλου εξτρέμ.

Σύνταξη
Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»
Ιστορίες εγκλήματος 11.08.25

Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»

Η φυλακή του Αλκατράζ, σαν σήμερα, υποδέχθηκε τους πρώτους της τρόφιμους. Διάσημη, χάρη και στο σινεμά, ήρθε ξανά στη δημοσιότητα, χάρη στα σχέδια Τραμπ να ανοίξει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών
Απορίες για το "αύριο" 11.08.25

Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών

Η Ισπανία λέει «όχι» στα F-35 και ποντάρει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισπανίας ετοιμάζονται για χρόνια περιορισμένων δυνατοτήτων

Γεώργιος Μαζιάς
Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ
Financial Times 11.08.25

Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται αποφασισμένος να βγει κερδισμένος από τη σύνοδο στην Αλάσκα. Να κατευνάσει τον Τραμπ και να επιβάλει τη θέση του, αξιοποιώντας την άρνηση του Κιέβου να δεχθεί τους όρους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη
Έντονες αντιδράσεις 11.08.25

Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο

Σύνταξη
Ο Γρήγορος, ο Ευφυής, το Τέρας, ο Βασιλειάς των Κλειδιών, ο αφανής εγκέφαλος και η μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών της ιστορίας
Νέα ταινία 11.08.25

Ο Γρήγορος, ο Ευφυής, το Τέρας, ο Βασιλειάς των Κλειδιών, ο αφανής εγκέφαλος και η μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών της ιστορίας

Ο Λεονάρντο Νοταμπάρτολο ηγήθηκε της ομάδας πέντε παραβατικών που αυτοαποκαλούνταν Σχολή του Τορίνο πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών που έγινε ποτέ. Ωστόσο, ο εγκέφαλος παραμένει στη σκιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις
Πλήγμα στην ελευθερία 11.08.25

Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις

Ο ΟΗΕ, οι διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις, η ΕΕ, αλλά και οι Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα. Επισημαίνουν ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο