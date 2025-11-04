Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κυψέλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 8 το πρωί, στην οδό Αριστοτέλους όπου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μια μηχανή συγκρούστηκε με ένα ΙΧ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 72χρονο οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο «Γεννημάτας» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος.