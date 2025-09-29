Θανατηφόρο τροχαίο στη Σκόπελο – Νεκρός 20χρονος
Ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Σκόπελο.
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 20χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Σκόπελο.
Σύμφωνα με το sporadesnews.gr, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο ύψους του Στάφυλου όταν ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του σε στροφή.
Αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ένας 20χρονος που καθόταν στο πίσω κάθισμα και κατά πληροφορίες εργαζόταν στο νησί για τη θερινή περίοδο.
Οι άλλοι δύο επιβάτες, ο οδηγός και ο συνοδηγός – και οι δύο με καταγωγή από τη Σκόπελο – τραυματίστηκαν και αναμένεται να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.
Τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα διερευνά το αστυνομικό τμήμα Σκοπέλου
