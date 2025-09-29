Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι στο Μαρκόπουλο – Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Στο σημείο του τροχαίου έφτασε η αστυνομία και η Πυροσβεστική όπου κατάφεραν απεγκλώβισαν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μαρκόπουλο.
Όπως έγινε γνωστό, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 3 νεαροί άνδρες, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έπεσε σε χαντάκι.
Κλήθηκε η αστυνομία και η Πυροσβεστική όπου κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες βγήκαν μόνοι τους από το όχημα.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
