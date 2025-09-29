Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι στο Μαρκόπουλο – Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μαρκόπουλο.

Όπως έγινε γνωστό, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 3 νεαροί άνδρες, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έπεσε σε χαντάκι.

Κλήθηκε η αστυνομία και η Πυροσβεστική όπου κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες βγήκαν μόνοι τους από το όχημα.