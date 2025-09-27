newspaper
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Ηλεία: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Ελλάδα 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ηλεία: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο

Σε σοβαρή κατάσταση είναι ένας 16χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Ηλεία

Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 16χρονος μετά από τροχαίο στην Ηλεία, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Ο 16χρονος, βρίσκεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, εξαιτίας του σοβαρού ατυχήματος που συνέβη το πρωί του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, στη Βάρδα.

Το σοβαρό τροχαίο στην Ηλεία

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 24χρονος με συνεπιβάτη τον ανήλικο, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.

Ο 16χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο 24χρονος νοσηλεύεται με βαριά κατάγματα, έχοντας πλέον διαφύγει τον κίνδυνο. Οι δύο τραυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, ο ανήλικος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το ΑΤ Βουπρασίας.

World
Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Economy
Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

inWellness
inTown
Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων
Ελλάδα 27.09.25

Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων

Η μητέρα του παιδιού μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως το παιδί είχε βρεθεί μπροστά στη στιγμή που ο πατέρας του συνευρισκόταν σεξουαλικά με μία ανήλικη μαθήτριά του.

Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί
Ελλάδα 27.09.25

Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί

Στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης στην Καλαμάτα έχουν προηγηθεί δεκάδες παρόμοια τροχαία ατυχήματα, ενώ πάγιο αίτημα των περίοικων είναι να τοποθετηθούν φανάρια,

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα
Κακοκαιρία 27.09.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει νησιά του Ιονίου και περιοχές τις δυτικής Ελλάδας και δυτικής Πελοποννήσου από τις βραδινές ώρες σήμερα μέχρι και το βράδυ της Κυριακής με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.09.25

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη

Οι αφίξεις επηρεάζουν και τις αναχωρήσεις με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν το πρωί από 30-40 λεπτά και κατά τη διάρκεια της μέρας να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις δύο ώρες

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης
Ελλάδα 27.09.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης

Η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις Αλβανών - Σκληρός κακοποιός ένας από τους κατηγορούμενους - Βρέθηκε φυτεία κάνναβης στην Αρκαδία με 1.640 δενδρύλλια κάνναβης

Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα
Ελλάδα 27.09.25

Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα

Τα αιτήματα των συγγενών στα Τέμπη για τοξικολογικές είχαν απορριφθεί από δικαστικούς λειτουργούς πριν καν βγουν τα πορίσματα που έλεγαν πως δεν βρέθηκε ξυλόλιο στο τρένο.

Ρόδος: Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του – Τι καταγγέλλει
Ρόδος 27.09.25

Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του - Τι καταγγέλλει

Ο εργαζόμενος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, περιγράφοντας πώς το περιστατικό τον κατέβαλε ψυχολογικά και τον ταπείνωσε στον χώρο εργασίας του

Κάμερες: Ψηφιακό «μάτι» της Τροχαίας σε 100 σημεία της Αττικής – Πού θα βρίσκονται οι 388 συσκευές
Ελλάδα 27.09.25

Ψηφιακό «μάτι» της Τροχαίας σε 100 σημεία της Αττικής - Πού θα βρίσκονται οι 388 «έξυπνες» κάμερες

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμφαση στην επιτήρηση επικίνδυνων σημείων, όπως στη Συγγρού και στην Ποσειδώνος, τα οποία έχει υποδείξει η Τροχαία για να τοποθετηθούν οι κάμερες

Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – «Περισσότερες οι πιθανότητες για παγίδευση, παρά για θήρευση»
Νέος Μαρμαράς 27.09.25

Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – Οι πιθανότητες παγίδευσης ή θήρευσης

Για τις προκλήσεις της επιχείρησης που είναι σε εξέλιξη μιλά στο in ο επικεφαλής της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για τον λύκο στην οργάνωση Καλλιστώ, Δρ. Βιολογίας, Γιώργος Ηλιόπουλος

Κακοκαιρία: Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές – Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία
Προσοχή 27.09.25

Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές - Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία

Από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι βρίσκονται στις περιοχές που πρόκειται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία

Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων
Ελλάδα 27.09.25

Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων

Η μητέρα του παιδιού μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως το παιδί είχε βρεθεί μπροστά στη στιγμή που ο πατέρας του συνευρισκόταν σεξουαλικά με μία ανήλικη μαθήτριά του.

Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)
Βαλίτσα 27.09.25

Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)

Η κατάταξη του Time Out με τις πιο κουλ γειτονιές ανά τον κόσμο βασίζεται σε κριτήρια όπως η κουλτούρα, η κοινότητα, η βιωσιμότητα, το φαγητό και, κυρίως, «αυτή η δυσδιάκριτη αίσθηση του Τώρα»

ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ
«Υποκριτική ευαισθησία» 27.09.25

ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ

Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους συμμάχους του, σχολίασε το ΚΚΕ την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ΟΗΕ.

Premier League: Σοκ για τη Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας στις καθυστερήσεις – «5άρα» η Σίτι, ήττα η Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Premier League: Σοκ για τη Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας στις καθυστερήσεις – «5άρα» η Σίτι, ήττα η Τσέλσι

Η Κρίσταλ Πάλας υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην πρώτη της ήττα στη φετινή Premier League μετά από το 5Χ5 που είχε κάνει. Επιβλητική η Μάντσεστερ Σίτι με 5-1 επί της Μπέρνλι, ήττα με 1-3 για την Τσέλσι.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί
Ελλάδα 27.09.25

Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί

Στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης στην Καλαμάτα έχουν προηγηθεί δεκάδες παρόμοια τροχαία ατυχήματα, ενώ πάγιο αίτημα των περίοικων είναι να τοποθετηθούν φανάρια,

LIVE: Γιουβέντους – Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Γιουβέντους – Αταλάντα

LIVE: Γιουβέντους – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Αταλάντα, για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Διπλό η Λεβερκούζεν με τη Ζάνκτ Πάουλι, άνετα η Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Διπλό η Λεβερκούζεν με τη Ζάνκτ Πάουλι, άνετα η Ντόρτμουντ

Με καλή εμφάνιση στο β' μέρος, η Μπάγερ Λεβερκούζεν, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, νίκησε 2-1 στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι. Ανετη νίκη και για την Ντόρτμουντ. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Η drag queen Alexis Stone μεταμορφώθηκε σε Μόνα Λίζα σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο – «Πηλός, υπομονή και μαγεία»
«Ήμουν διστακτικός» 27.09.25

Η drag queen Alexis Stone μεταμορφώθηκε σε Μόνα Λίζα σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο – «Πηλός, υπομονή και μαγεία»

Ο Elliot Joseph Rentz, drag queen με το καλλιτεχνικό όνομα Alexis Stone, είναι δημοφιλής για τις περίτεχνες μεταμορφώσεις του σε διάσημες φιγούρες, προσωπικότητες και μυθοπλαστικούς χαρακτήρες.

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα
Κακοκαιρία 27.09.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει νησιά του Ιονίου και περιοχές τις δυτικής Ελλάδας και δυτικής Πελοποννήσου από τις βραδινές ώρες σήμερα μέχρι και το βράδυ της Κυριακής με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»
Μπάσκετ 27.09.25

Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»

Οι πιέσεις για τον αποκλεισμό των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ισραήλ είναι μεγάλες, ωστόσο ισπανικό δημοσίευμα καταγράφει την δύσκολη πραγματικότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο μπάσκετ...

ΣΥΡΙΖΑ: Μεγαλοστομίες Μητσοτάκη στον ΟΗΕ – Ομιλία κατώτερη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα
«Σειρά σοβαρών λαθών» 27.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μεγαλοστομίες Μητσοτάκη στον ΟΗΕ – Ομιλία κατώτερη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα

Σφοδρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ για την ομιλία του πρωθυπουργού στη Γ.Σ. του ΟΗΕ. Επισημαίνει ότι «κανείς δεν κατάλαβε ποια είναι η στρατηγική της χώρας» ούτε στα ελληνοτουρκικά ούτε στα διεθνή θέματα.

Ντιλικινά: «Ο Ολυμπιακός έκανε ξεκάθαρο ότι με θέλει – Έτοιμος να ζήσω την ατμόσφαιρα των οπαδών του»
Μπάσκετ 27.09.25

Ντιλικινά: «Ο Ολυμπιακός έκανε ξεκάθαρο ότι με θέλει – Έτοιμος να ζήσω την ατμόσφαιρα των οπαδών του»

Ο Φρανκ Ντιλικινά έφτασε στην Ελλάδα το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) και μίλησε για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, για τους στόχους, αλλά και για τον κόσμο της ομάδας.

Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.09.25

Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ

Tα ανοιχτά «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά εμπόδια για εξωστρέφεια και το «ορόσημο» του συνεδρίου

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.09.25

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη

Οι αφίξεις επηρεάζουν και τις αναχωρήσεις με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν το πρωί από 30-40 λεπτά και κατά τη διάρκεια της μέρας να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις δύο ώρες

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης
Ελλάδα 27.09.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης

Η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις Αλβανών - Σκληρός κακοποιός ένας από τους κατηγορούμενους - Βρέθηκε φυτεία κάνναβης στην Αρκαδία με 1.640 δενδρύλλια κάνναβης

