Ηλεία: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σε σοβαρή κατάσταση είναι ένας 16χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Ηλεία
Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 16χρονος μετά από τροχαίο στην Ηλεία, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.
Ο 16χρονος, βρίσκεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, εξαιτίας του σοβαρού ατυχήματος που συνέβη το πρωί του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, στη Βάρδα.
Το σοβαρό τροχαίο στην Ηλεία
Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 24χρονος με συνεπιβάτη τον ανήλικο, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.
Ο 16χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο 24χρονος νοσηλεύεται με βαριά κατάγματα, έχοντας πλέον διαφύγει τον κίνδυνο. Οι δύο τραυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.
Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, ο ανήλικος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το ΑΤ Βουπρασίας.
