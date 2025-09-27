Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί

Τροχαίο ατύχημα με σφοδρή σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα, λίγα λεπτά μετά τις 6, στη διασταύρωση των οδών Πλάτωνος και Φιλελλήνων στην Καλαμάτα.

Στο σημείο κατά καιρούς έχουν σημειωθεί και άλλα τροχαία ατυχήματα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, καθώς και στο πεζοδρόμιο.

Το σημείο του τροχαίου

Δύο ελαφρά τραυματίες

Τα δυο ΙΧ ακινητοποιήθηκαν μετά τη σύγκρουση λίγα εκατοστά πριν την είσοδο φαρμακείου. Από θαύμα δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ούτε στους επιβαίνοντες ούτε σε διερχόμενους στο πεζοδρόμιο.

Προληπτικά, οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Στην περιοχή δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο, ενώ οι κάτοικοι ζητούν να τοποθετηθούν φανάρια στο συγκεκριμένο σημείο εδώ και αρκετά χρόνια.

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Όπως αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης έχουν προηγηθεί δεκάδες παρόμοια τροχαία ατυχήματα, ενώ πάγιο αίτημα των περίοικων είναι να τοποθετηθούν φανάρια, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά και στο μέλλον.