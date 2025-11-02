magazin
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Αυτά είναι τα 10 καλύτερα μπαρ του κόσμου – H Αθήνα δεν λείπει από το παιχνίδι του fine drinking
Planet Travel 02 Νοεμβρίου 2025 | 18:01

Αυτά είναι τα 10 καλύτερα μπαρ του κόσμου – H Αθήνα δεν λείπει από το παιχνίδι του fine drinking

Η λίστα World’s 50 Best έφτασε μαζί με τα πενήντα καλύτερα μπαρ του κόσμου - και μαζί της, ήρθαν επιλογές για όλα τα γούστα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σηκώστε τα ποτήρια σας ψηλά, κάντε μια πρόποση και καθίστε αναπαυτικά για να διαβάσετε τα νέα που ενδέχεται να σας αφορού ως προς την επιλογή του επόμενου σκαμπό που θα κάτσετε πίνοντας το ποτό σας: ανακοινώθηκαν τα πενήντα καλύτερα μπαρ του κόσμου – από την Βαρκελώνη και το Λονδίνο μέχιρι την Πόλη του Μεξικού και την Αθήνα.

Αν είστε λάτρεις της αισθητικής που δεν φωνάζει, των signature cocktail και της μουσικής που δεν έχει ως στόχο να πρωταγωνιστήσει στα charts, αλλά να φέρει στην επιφάνεια αναμνήσεις – ή να δημιουργήσει στιγμές που θα αναπολείτε μια Κυριακή με κρύο- αξίζει να επισκεφτείτε τις φετινές εκλεπτυσμένες επιλογές της World’s 50 Best – μιας ετήσιας λίστας δια χειρός των ειδικών της βρετανικής εταιρείας μέσων ενημέρωσης William Reed.

Και για να μην μακρηγορούμε, την πρώτη θέση φέτος καταλαμβάνει το Bar Leone στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια από τον Lorenzo Antinori και αποδεικνύει ότι μερικές φορές η απλότητα (η οποία συνδέεται με τις ιταλικές επιρροές του) υπερισχύει του θεάματος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bar Leone (@barleonehk)

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Handshake Speakeasy στο Μεξικό – αν το επισκεφτείτε θα νιώθετε ότι έχετε μεταφερθεί αρκετές δεκαετίες πίσω, κάπου στο 1920, με το εσωτερικό του να περικλείεται από σκούρο ξύλο, χρυσές πινελιές.

Από την Βαρκελώνη ως την Αθήνα

Κάνοντας μια βόλτα από την Ευρώπη, η Βαρκελώνη συνεχίζει να είναι η βασίλισσα, με το Sips να καταλαμβάνει την τρίτη θέση και το Paradiso να ακολουθεί στην τέταρτη.

Το Sips, το οποίο διευθύνουν οι βραβευμένοι barman Simone Caporale και Marc Álvarez, σερβίρει κοκτέιλ που θολώνουν τα όρια μεταξύ μπαρ και εργαστηρίου, ενώ το Paradiso, κρυμμένο πίσω από την πόρτα ενός ψυγείου, παραμένει ένα από τα ευρηματικά στέκια της πόλης.

Εκτός από τη Βαρκελώνη, το Λονδίνο είναι η μόνη άλλη πόλη με δύο συμμετοχές στην πρώτη δεκάδα. Το Tayēr + Elementary, γνωστό για την πρωτοποριακή του προσέγγιση, καταλαμβάνει την έκτη θέση, ενώ το The Connaught Bar – ένα διαχρονικό στέκι στο Mayfair, κατακτά την έβδομη θέση με ευκολία.

Η Αθήνα φυσικά δεν λείπει από το πάρτι (για ακόμη μια φορά). Στο κέντρο της πρωτεύουσας θα βρείτε το Line, το οποίο επίσης θα εντοπίσετε στην όγδοοη θέση της πολυπόθητης λίστας.

Το μπαρ της οδού Αγαθοδαίμονος δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη Νταφόπουλο σε συνεργασία με τους Βασίλη Κυρίτση και Νίκο Μπακούλη, των οποίων το πρώτο μπαρ, The Clumsies, βρίσκεται σταθερά στη λίστα των 50 καλύτερων μπαρ του κόσμου.

Τα 10 καλύτερα μπαρ στον κόσμο, σύμφωνα με το World’s 50 Best

1. Bar Leone, Χονγκ Κονγκ
2. Handshake Speakeasy, Πόλη του Μεξικού
3. Sips, Βαρκελώνη
4. Paradiso, Βαρκελώνη
5. Tayēr + Elementary, Λονδίνο
6. Connaught Bar, Λονδίνο
7. Moebius Milano, Μιλάνο
8. Line, Αθήνα
9. Jigger & Pony, Σιγκαπούρη
10. Tres Monos, Μπουένος Άιρες

*Με πληροφορίες από: Time Out

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
