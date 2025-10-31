Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, οι δύο 28χρονοι Γεωργιανοί, φερόμενοι εκτελεστές της εν ψυχρώ δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, Σταύρου Δημοσθένους, στη Λεμεσό στην Κύπρο.

Οι δύο 28χρονοι είναι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους.

Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία εκ προμελέτης του 49χρονου που σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στην Κύπρο. Οι 28χρονοι συλληφθέντες κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, για να ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσής τους. Και οι δύο αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους με την δολοφονία.

Οι συλληφθέντες είναι ξαδέρφια με καταγωγή από την Γεωργία, ο ένας έχει γεννηθεί στις Σέρρες και η μητέρα του μένει στη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος έχει γεννηθεί στη Γεωργία και έχει συγγενείς στην Κατερίνη. Κανένας από τους δύο δεν είχε ποινικό μητρώο.

Παράλληλα, νωρίς χθες Πέμπτη το βράδυ ολοκληρώθηκε και η έρευνα του Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε σπίτι της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη τους

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η αστυνομία έφTασε στα ίχνη των δυο εκτελεστών, καθώς αξιοποιήθηκαν και πληροφορίες και εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας.

Αρχικά αξιοποιήθηκε μία σειρά στοιχείων από τον εντοπισμό κάποιων προσώπων που σχετίζονται με την κλοπή και την παροχή των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονική επίθεση.

Ένα πρόσωπο εξ αυτών είναι ένας 57χρονος Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές της Κύπρου, ο οποίος προσεγγίστηκε και εντοπίστηκε από τις κυπριακές αρχές. Από εκεί αντλήθηκαν στοιχεία για τους φυσικούς αυτουργούς της επίθεσης.

Φαίνεται ότι οι δύο αυτοί νεαροί διέμεναν στην Πάφο και ήρθαν στην Ελλάδα μόνο για να αποφύγουν τη σύλληψή τους.

Η εμπλοκή της ρωσικής μαφίας

Παράλληλα, σύμφωνα με το MEGA, σημαντικά είναι τα στοιχεία που είχαν αναδειχθεί προ της δολοφονίας για τον άτυχο επιχειρηματία.

Υπήρχαν αναφορές από ρωσικές εφημερίδες και τον ρωσικά ΜΜΕ -προ της δολοφονίας- ότι είχε σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες, ότι είχε υποβοηθήσει σε διαχείριση ύποπτων κεφαλαίων, ότι είχε τον έλεγχο του λιμανιού της Λεμεσού κι άλλες ύποπτες δραστηριότητες.

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία του επιχειρηματία να σχετίζεται με μέλη της ρωσικής μαφίας, που δρουν και στην Ελλάδα.

Δείτε σχετικό ρεπορτάζ του MEGA:

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Cyprus Time