Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι δύο φερόμενοι εκτελεστές του 49χρονου επιχειρηματία – Ξεκινά διαδικασία έκδοσης στην Κύπρο
Ελλάδα 31 Οκτωβρίου 2025 | 07:25

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι δύο φερόμενοι εκτελεστές του 49χρονου επιχειρηματία – Ξεκινά διαδικασία έκδοσης στην Κύπρο

Οι δύο 28χρονοι είναι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, οι δύο 28χρονοι Γεωργιανοί, φερόμενοι εκτελεστές της εν ψυχρώ δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, Σταύρου Δημοσθένους, στη Λεμεσό στην Κύπρο.

Οι δύο 28χρονοι είναι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους.

Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία εκ προμελέτης του 49χρονου που σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στην Κύπρο. Οι 28χρονοι συλληφθέντες κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, για να ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσής τους. Και οι δύο αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους με την δολοφονία.

Οι συλληφθέντες είναι ξαδέρφια με καταγωγή από την Γεωργία, ο ένας έχει γεννηθεί στις Σέρρες και η μητέρα του μένει στη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος έχει γεννηθεί στη Γεωργία και έχει συγγενείς στην Κατερίνη. Κανένας από τους δύο δεν είχε ποινικό μητρώο.

Παράλληλα, νωρίς χθες Πέμπτη το βράδυ ολοκληρώθηκε και η έρευνα του Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε σπίτι της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη τους

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η αστυνομία έφTασε στα ίχνη των δυο εκτελεστών, καθώς αξιοποιήθηκαν και πληροφορίες και εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας.

Αρχικά αξιοποιήθηκε μία σειρά στοιχείων από τον εντοπισμό κάποιων προσώπων που σχετίζονται με την κλοπή και την παροχή των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονική επίθεση.

Ένα πρόσωπο εξ αυτών είναι ένας 57χρονος Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές της Κύπρου, ο οποίος προσεγγίστηκε και εντοπίστηκε από τις κυπριακές αρχές. Από εκεί αντλήθηκαν στοιχεία για τους φυσικούς αυτουργούς της επίθεσης.

Φαίνεται ότι οι δύο αυτοί νεαροί διέμεναν στην Πάφο και ήρθαν στην Ελλάδα μόνο για να αποφύγουν τη σύλληψή τους.

Η εμπλοκή της ρωσικής μαφίας

Παράλληλα, σύμφωνα με το MEGA, σημαντικά είναι τα στοιχεία που είχαν αναδειχθεί προ της δολοφονίας για τον άτυχο επιχειρηματία.

Υπήρχαν αναφορές από ρωσικές εφημερίδες και τον ρωσικά ΜΜΕ -προ της δολοφονίας- ότι είχε σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες, ότι είχε υποβοηθήσει σε διαχείριση ύποπτων κεφαλαίων, ότι είχε τον έλεγχο του λιμανιού της Λεμεσού κι άλλες ύποπτες δραστηριότητες.

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία του επιχειρηματία να σχετίζεται με μέλη της ρωσικής μαφίας, που δρουν και στην Ελλάδα.

Δείτε σχετικό ρεπορτάζ του MEGA:

Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια
Σειρά μέτρων 31.10.25

Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια

Η λίμνη των Κρεμαστών φεύγει, ο «Εύρυτος» έρχεται - Γεωργραφική επέκταση ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ - Φρένο στις διαρροές του δικτύου- Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν
Ελλάδα 30.10.25

Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν

Δράστης και θύμα από το Αφγανιστάν είχαν πολιτικές διαφορές σύμφωνα με καταθέσεις ομοεθνών τους στην Πάρο - Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια μεταξύ τους πριν τη δολοφονία

Σύνταξη
Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες
Ελλάδα 30.10.25

Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες

Από τις αρμόδιες Αρχές δόθηκε διορία 24 ωρών να γίνει εκταφή των αποβλήτων που ενταφιάστηκαν παράνομα και να απομακρυνθούν μαζί με του υπόλοιπους τόνους

Σύνταξη
Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου στην Κύπρο – Τι έγραφαν ρωσικά ΜΜΕ για τον επιχειρηματία
Ελλάδα 30.10.25

Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου στην Κύπρο – Τι έγραφαν ρωσικά ΜΜΕ για τον επιχειρηματία

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία του επιχειρηματία να σχετίζεται με μέλη της ρωσικής μαφίας, που δρουν και στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων
Παράνομο νεκροταφείο 30.10.25

Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων

Μετά από καταγγελία φιλοζωικού συλλόγου της Ξάνθης, στην περιοχή του Ιάσμου εντοπίστηκαν νεκρά ζώα, παραγωγικά και ζώα συντροφιάς, με τον φόβο των ζωονόσων να είναι μεγάλος

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Πιστοποίηση σε οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών στα μη κρατικά πανεπιστήμια – Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές
Ιδιωτικά πανεπιστήμια 30.10.25

Έλαβαν πιστοποίηση οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών - Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 24 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τέσσερα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές.

Σύνταξη
Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις
Πετράλωνα 30.10.25

Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις

Ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν σε σπίτι στα Πετράλωνα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη - Σε βάρος του εκκρεμούσε σε ποινή κάθειρξης 7 ετών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» – Έντονη αντίδραση των εργαζομένων
Ανησυχία και δυσαρέσκεια 30.10.25

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» - Έντονη αντίδραση των εργαζομένων

«Κλειστόν» στην ταμπέλα θα δείχνει λίαν συντόμως σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Πώς δικαιολογεί η εταιρεία τα «λουκέτα». Έντονη αντίδραση των εργαζομένων και αναστάτωση από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Σύνταξη
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Τυφώνας Μελίσα: Στους 49 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές
Σαρώνει την Καραϊβική 31.10.25

Στους 49 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, δεκάδες οι αγνοούμενοι - Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε Τζαμάικα και Αϊτή από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα - Σε επιφυλακή οι Βερμούδες καθώς αν και εξασθενημένη η καταιγίδα εξακολουθεί να σαρώνει την Καραϊβική

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πλήγμα στη χειραγώγηση αγώνων τένις
Άλλα Αθλήματα 31.10.25

Ευρωπαϊκό πλήγμα στη χειραγώγηση αγώνων τένις

Επιχείρηση σε Γαλλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Ρουμανία αποκαλύπτει δίκτυο που «έστηνε» παιχνίδια από το 2018 – Εμπλέκονται παίκτες της ATP και διεθνείς στοιχηματικές πλατφόρμες

Σύνταξη
Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα: Άρωμα γυναίκας στο Επιστημονικό Συμβούλιο
Όλα τα ονόματα 31.10.25

Άρωμα γυναίκας στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα

Η εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια ουσιαστική δημοκρατία με το Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα να το κάνει πράξη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια
Σειρά μέτρων 31.10.25

Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια

Η λίμνη των Κρεμαστών φεύγει, ο «Εύρυτος» έρχεται - Γεωργραφική επέκταση ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ - Φρένο στις διαρροές του δικτύου- Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία
«Γκάζι» 31.10.25

Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία

Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται η πρόσκληση για το μεγάλο έργο των 535 εκατ. ευρώ που θα εξασφαλίσει νερό για την Αττική, μέσω της μερικής εκτροπής του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Απών θα είναι ο Χάρης Δούκας, που θα βρίσκεται στη Βραζιλία. Πώς τα Τέμπη οδηγούν το ΠΑΣΟΚ σε συνέδριο τον Μάρτιο.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ισπανία: Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ
Ισπανία 31.10.25

Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας και μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Σύνταξη
Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες
«Φούσκωσαν» 31.10.25

Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί φέτος να ξεχωρίσει «την ήρα από το σιτάρι» στα ληξιπρόθεσμα χρέη, βάζοντας προσωρινά στο «ράφι» ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν
Culture Live 31.10.25

Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν

Μια νέα μελέτη ανατρέπει όσα πιστεύαμε για την ξαφνική εγκατάλειψη της Αμάρνα: δεν υπήρξε επιδημία που «σάρωσε» την πόλη του Ακενατόν, αλλά η οικονομική εξαθλίωση και οι συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia
xAI 31.10.25

Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia

Ο εκκεντρικός επιχειρηματίας λάνσαρε τη δική του διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και αποτελεί ένα εναλλακτικό μέσο πληροφόρησης και ενημέρωσης, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις δικές του απόψεις και αντιλήψεις

Εφη Φαλίδα
Εφη Φαλίδα
Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ
Social Europe 31.10.25

Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ

Η κλιματική αλλαγή άρχισε ήδη να εκτοπίζει ανθρώπους από τους τόπους τους. Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες εγκαθίστανται στην Αυστραλία. Ο κόσμος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα τείχη ή στην αλληλεγγύη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια
Ακίνητα 31.10.25

Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια

Το νέο μειωμένο τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες εφαρμόζεται από τα φετινά εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2026 n Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Δώρο σε Κίνα και Ρωσία οι πυρηνικές δοκιμές που εξήγγειλε ο Τραμπ;
Μπούμερανγκ 31.10.25

Δώρο σε Κίνα και Ρωσία οι πυρηνικές δοκιμές που εξήγγειλε ο Τραμπ;

Τον λιγότερο σκεπτικισμό προκαλεί στους ειδικούς τυχόν επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ, ενώ εκθέσεις προειδοποιούν ότι ο κόσμος ήδη βρίσκεται στο χείλος νέας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia
«Άμεσος κίνδυνος» 31.10.25

«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia

Σκληρή δικαστική μάχη για την επιμέλεια του ενός έτους γιου της τραγουδίστριας Sia, με αλληλοκατηγορίες για εξαρτήσεις και έρευνα των αρχών για παράνομο υλικό

Σύνταξη
Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη
Νέα εποχή 31.10.25

Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει διαμορφώσει την οικονομική και κοινωνική δομή του κόσμου από τα μέσα του 20ού αιώνα. Είναι όμως το σύστημα που εξυπηρετεί καλύτερα την ευημερία πλέον;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
