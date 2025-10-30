Δύο Έλληνες υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τη συμμετοχή στη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου του ποδοσφαιρικού σωματείου Καρμιώτισσα, που σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στην Κύπρο.

Ο Σταύρος Δημοσθένους δολοφονήθηκε εν ψυχρώ σε γνωστό αυτοκινητόδρομο στη Μεγαλόνησο.

Ο επιχειρηματίας που υπήρξε πρόεδρος της Καρμιώτισσας και παράγοντας του Απόλλωνα Λεμεσού δέχτηκε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν στο αμάξι του από προπορευόμενο όχημα που ανέκοψε την πορεία του και έχασε τη ζωή του, προκαλώντας σοκ στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ΜΜΕ του νησιού ο δράστης του εγκλήματος, ο οποίος προπορευόταν του οχήματος του Δημοσθένους, του ανέκοψε την πορεία και τον πυροβόλησε αρκετές φορές.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους

Ο έμπειρος επιχειρηματίας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πολυετή παρουσία σε ομάδες της Λεμεσού. Συγκεκριμένα διετέλεσε πρόεδρος της Καρμιώτισσας και του Άρη, ενώ έχει υπάρξει και παράγοντας στον Απόλλωνα Λεμεσού κατά το παρελθόν.

Παράλληλα, ήταν γνωστός επιχειρηματίας στην κυπριακή πόλη και ασχολείται με το ποδόσφαιρο για πάρα πολλά χρόνια.

Μάλιστα πριν από μερικούς μήνες είχε βρεθεί στο προσκήνιο για την προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου μετά την παραίτηση του Γιώργου Κούμα, που ήταν ο πρόεδρος της ΚΟΠ, όμως τελικά αποφάσισε να μην συμμετέχει και να μην διεκδικήσει τη θέση.